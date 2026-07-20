Dursun Özbek araya girdi: Sözleşme yenilenecek

Galatasaray'ın Gabonlu yıldız orta sahası Mario Lemina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yaşanan sorun sonrası araya girdi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Dursun Özbek, Mario Lemina cephesi ile bir görüşme yaptı.

Yapılan görüşmenin ardından Lemina ve Galatasaray arasındaki pürüzlerin çözülmek üzere olduğu aktarıldı.

Tecrübeli orta saha, pürüzlerin giderilmesi sonrası Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak.

41 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Geçen sezon Galatasaray ile 41 maça çıkan Mario Lemina, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

MARIO LEMINA'NIN KARİYERİ

1 Eylül 1993'te Gabon'un Libreville kentinde dünyaya gelen Lemina, futbola Fransa'da Lorient altyapısında başladı. 2012 yılında A takıma yükselen başarılı oyuncu, kısa sürede sergilediği performansla dikkat çekerek 2013 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Marcelo Bielsa yönetiminde gelişimini sürdüren Lemina, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

2015 yılında Serie A devi Juventus'a önce kiralık, ardından bonservisiyle katılan Gabonlu futbolcu, siyah-beyazlı ekipte iki Serie A ve iki İtalya Kupası şampiyonluğu yaşarken UEFA Şampiyonlar Ligi finali heyecanı da yaşadı. İtalya'daki başarılı döneminin ardından 2017'de Premier Lig ekibi Southampton'ın yolunu tuttu.

İngiltere kariyerinde Southampton forması giyen Lemina, 2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekipte mücadeleci futbolu ve dinamik orta saha performansıyla taraftarların beğenisini kazanan tecrübeli oyuncu, daha sonra Fulham ve Nice formalarını da giydi. 2023 yılında Wolverhampton Wanderers'a transfer olarak yeniden Premier Lig'e dönen Lemina, takımın önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

2025 yılında Galatasaray'a ikinci kez transfer olan Mario Lemina, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Fransa, İtalya, İngiltere ve Türkiye'de edindiği tecrübeyle Avrupa futbolunun deneyimli orta sahalarından biri olarak gösterilen Gabonlu futbolcu, kulüp kariyerindeki başarılarının yanı sıra Gabon Milli Takımı'nın da uzun yıllardır önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Genç yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı formasını giyen Lemina, daha sonra tercihini doğduğu ülke Gabon'dan yana kullandı.