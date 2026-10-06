Dursun Özbek acı haberi aldı: Bodrum'a koştu

Fransa’nın Muğla Fahri Konsolosu, iş insanı ve Galatasaraylılar Derneği eski Başkanı Emre Fidel Berber, Bodrum’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Fidel Berber için önce Ortakent’teki baba ocağında helallik alındı.

Berber’in naaşı daha sonra Ortakent Köyiçi Camii’ne getirildi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Berber ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.



Cenaze namazının ardından Fidel Berber’in naaşı Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cenaze töreninin ardından yaptığı açıklamada Berber’in Galatasaray camiası için önemli bir isim olduğunu belirterek, uzun yıllar Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı yaptığını ve kulübe her aşamada hizmet verdiğini söyledi. Özbek, Berber’in ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.

2019-2025 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı yapan Fidel Berber, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesiydi. Fransa’nın Muğla Fahri Konsolosluğu görevini de yürüten Berber, Fransa tarafından Ulusal Liyakat Nişanı’nın Şövalye derecesiyle onurlandırılmıştı.

Gazeteci-yazar Mehmet Emin Berber ile Saadet Berber’in oğlu olan Fidel Berber, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da kuzeniydi.