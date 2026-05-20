Dursun Özbek 210 milyon euro istiyor: Timurlenk ortaya çıkardı

Spor yorumcusu Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın transfer gündemindeki en sıcak gelişmeleri masaya yatırdı. Başkan Dursun Özbek'in Osimhen ve Barış Alper için belirlediği fiyat ise dikkat çekti.

ÇALHANOĞLU MESELESİ: KAPI ARALIK AMA RİSK VAR

Timurlenk, Hakan Çalhanoğlu transferinin gerçekleşebilmesi için kritik bir şartın yerine gelmesi gerektiğini vurguladı. Inter'in Çalhanoğlu'nun yerine zaten oyuncu aldığını hatırlatan yorumcu, milli oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha devam ettiğini ancak henüz uzatma imzalanmadığını belirtti.



Çalhanoğlu'nun "Beni bırakın" demesi halinde Galatasaray yolunun açılacağını ifade eden Timurlenk, transferin önündeki en büyük engelin sportif değil fiziksel olduğuna dikkat çekti. Kısa adaleli yapısı nedeniyle sakatlığa son derece yatkın olan Çalhanoğlu'nun 2-3 yıllık süreçte yaklaşık 20 sakatlık yaşadığını hatırlatan Timurlenk, bu riskin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

210 MİLYON EURO İSTİYOR

Bülent Timurlenk'in aktardığı en çarpıcı bilgi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in satış stratejisine ilişkin oldu. Timurlenk'e göre Özbek, Victor Osimhen için en az 140 milyon Euro, Barış Alper Yılmaz için ise 70 milyon Euro talep etmeyi planlıyor. Pazarlıkların bu rakamlardan başlayacağını belirten yorumcu, Özbek'in bu stratejisini geçmişte Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in Osimhen ve Kvaratskhelia için uyguladığı yüksek açılış fiyatı taktiğiyle birebir örtüştürdü.

OSİMHEN İÇİN 140 MİLYON GERÇEKÇİ Mİ?

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın en çok konuşulan forveti olmayı sürdürüyor. 140 milyon Euro'luk fiyat etiketi kulağa iddialı gelse de Osimhen'in yaşı, gol istatistikleri ve piyasa değeri göz önüne alındığında bu rakamın hayali olmadığı görülüyor. Premier Lig ve Suudi Arabistan kulüplerinin iştahını kabartan golcü için yaz transfer döneminde tekliflerin gelmesi bekleniyor.

BARIŞ ALPER İÇİN 70 MİLYON

Galatasaray'ın yetiştirdiği milli kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz için talep edilen 70 milyon Euro, Türk futbolunda yerli bir oyuncu için istenen en yüksek rakamlar arasına girecek. Bu sezon attığı goller ve verdiği asistlerle Avrupa kulüplerinin radarına giren Barış Alper, böyle bir bedelle satılması halinde Türk futbolunun transfer tarihine geçecek.



GALATASARAY'IN BÜYÜK YAZ DENKLEMİ

Tüm bu rakamlar bir arada değerlendirildiğinde Galatasaray'da yaz transfer dönemi hareketli geçecek. Özbek'in yüksek fiyat stratejisi tutarsa sarı-kırmızılıların kasasına 200 milyon Euro'yu aşan bir satış geliri girecek.