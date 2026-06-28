Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası'ndan erken veda ettiği İspanya karşılaşması, sadece 1-0'lık mağlubiyet nedeniyle değil, Manuel Ugarte'nin yaşadığı korku dolu anlar nedeniyle de hafızalara kazındı. Manchester United forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 43. dakikasında pozisyon sırasında ayağı zemine takılarak düştü. Dizinin ters dönmesiyle birlikte şiddetli ağrı yaşayan Ugarte, oyuna devam edemedi ve sedyeyle saha dışına alındı. Tribünleri sessizliğe gömen bu görüntüler, Uruguay kampında derin bir endişeye dönüştü.

MR SONUÇLARI KAYGIYA YOL AÇTI

Uruguay basınından Ovacion'un haberine göre milli takımın kamp üssü Playa del Carmen'de cumartesi günü manyetik rezonans görüntüleme tetkikinden geçirilen Ugarte'nin ön çapraz bağlarında yırtık bulunma ihtimali yüksek görünüyor. Milli takım doktorlarının ilk değerlendirmeleri, durumun ciddiyetine işaret ediyor. Kesin teşhis için ek incelemeler sürerken Ugarte'nin yoğun ağrı yaşadığı da belirtiliyor.

JORGE MENDES DEVREYİ GİRDİ: AVRUPA'DA TEDAVİ

Ugarte'nin tedavi sürecinde dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in yönlendirici bir rol üstlendiği öğrenildi. Mendes'in tavsiyesi doğrultusunda yıldız futbolcunun pazar günü bazı aile fertleriyle birlikte Avrupa'ya geçmesi planlanıyor. İspanya'da üst düzey bir sağlık merkezinde kapsamlı bir tedavi sürecine başlanması hedefleniyor. Ön çapraz yırtığının doğrulanması halinde uzun soluklu bir rehabilitasyon programı da aynı merkezde yürütülecek. Uruguay Milli Takımı sağlık ekibinin ise oyuncu ülkeden ayrılana kadar yanında kalacağı ifade edildi.

MANCHESTER UNITED'DA BELİRSİZLİK

Sakatlık haberi, Ugarte'nin kulüp kariyeri açısından da kritik bir dönemde geldi. Yeni teknik direktör Michael Carrick'in Manchester United'daki kadro planlamasında Uruguaylı oyuncuya yer vermediği ve kulübün ayrılık seçeneğini masaya yatırdığı belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de mücadele eden Ugarte, İspanya ve İtalya'dan çeşitli kulüplerin radarına girmiş durumdaydı. Ancak ön çapraz bağ yırtığının teyit edilmesi halinde bu transfer ilgisinin ciddi biçimde soğuyabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Ugarte'nin yalnızca sportif değil, finansal anlamda da kritik bir kavşakta bulunduğu dikkat çekiyor. Tecrübeli orta sahanın daha önce Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen yüksek bütçeli teklifleri reddettiği ve kariyerini Avrupa'nın en üst düzey liglerinde sürdürme konusundaki kararlılığını koruduğu biliniyor. Ciddi bir sakatlığın bu hedefleri sekteye uğratma riski ise hem oyuncu hem de çevresi için derin bir endişe kaynağına dönüşmüş durumda.

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı üç grup maçının tamamında ilk 11'de forma giyen Ugarte, kariyerinin en zorlu sınavlarından biriyle yüzleşiyor.