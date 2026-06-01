Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dünyanın parasını harcayıp en pahalı stadı yaptılar: Şimdi otobüs terminali oldu!

Dünyanın parasını harcayıp en pahalı stadı yaptılar: Şimdi otobüs terminali oldu!

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkeler birbirinden ihtişamlı statlar yapıyor. Ancak bundanlar biri şimdi otobüs terminali olarak kullanılıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünyanın parasını harcayıp en pahalı stadı yaptılar: Şimdi otobüs terminali oldu!

Futbolda dünya kupasına ev sahipliği yapan ülkeler birbirinden ihtişamlı statlar yapıp, hizmete sokuyor.
Ancak ilerleyen yıllarda bu stadyumlar daha ihtişamlıların gölgesinde kalıyor.

30 yıllık stat hasret bitiyor: İzmir'de dev stat için gerekli karar çıktı30 yıllık stat hasret bitiyor: İzmir'de dev stat için gerekli karar çıktı

Brezilya da 2010 yılında 72 bin kişilik devasa stadı yaptı. Arena BRB Mane Garrincha, 12 yıl önce Dünya Kupası'nda 7 maça evsahipliği yaptı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Dünyanın parasını harcayıp en pahalı stadı yaptılar: Şimdi otobüs terminali oldu! - Resim : 3
Başkent Brasilia'daki bu stat, yapıldığında inşa edilen dünyanın en pahalı 2. stadı olmuştu. Stat için 250 milyon sterlin harcandığı da belirtilmişti.

FESTİVAL, FUAR VE OTOBÜS TERMİNALİ

The Sun'daki habere göre; 2021 Copa America'da maçlara ev sahipliği yaptıktan sonra neredeyse ıssız bir hale geldi.
Brasilia'nın önde gelen bir futbol takımı olmadığı için, Brezilyalı futbol efsanesi Garrincha'nın adını taşıyan stadyum, yüksek profilli bir kiracıdan da yoksun kaldı.
Şimdi ise yıllık bakımı yaklaşık 1,5 milyon sterline mal olan Mane Garrincha, dövme festivalleri ve yemek fuarları gibi çeşitli etkinlikler için kullanılırken, otoparkı da otobüs terminaline dönüştürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Brezilya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro