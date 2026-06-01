Dünyanın parasını harcayıp en pahalı stadı yaptılar: Şimdi otobüs terminali oldu!

Futbolda dünya kupasına ev sahipliği yapan ülkeler birbirinden ihtişamlı statlar yapıp, hizmete sokuyor.

Ancak ilerleyen yıllarda bu stadyumlar daha ihtişamlıların gölgesinde kalıyor.

Brezilya da 2010 yılında 72 bin kişilik devasa stadı yaptı. Arena BRB Mane Garrincha, 12 yıl önce Dünya Kupası'nda 7 maça evsahipliği yaptı.



Başkent Brasilia'daki bu stat, yapıldığında inşa edilen dünyanın en pahalı 2. stadı olmuştu. Stat için 250 milyon sterlin harcandığı da belirtilmişti.

FESTİVAL, FUAR VE OTOBÜS TERMİNALİ

The Sun'daki habere göre; 2021 Copa America'da maçlara ev sahipliği yaptıktan sonra neredeyse ıssız bir hale geldi.

Brasilia'nın önde gelen bir futbol takımı olmadığı için, Brezilyalı futbol efsanesi Garrincha'nın adını taşıyan stadyum, yüksek profilli bir kiracıdan da yoksun kaldı.

Şimdi ise yıllık bakımı yaklaşık 1,5 milyon sterline mal olan Mane Garrincha, dövme festivalleri ve yemek fuarları gibi çeşitli etkinlikler için kullanılırken, otoparkı da otobüs terminaline dönüştürüldü.