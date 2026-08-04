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Halk TV Spor Dünya Kupası'nın kahramanı imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Dünya Kupası'nın kahramanı imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla ''kahraman'' ilan edilen 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın yeni adresi belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası'nın kahramanı imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Şili ekibi Colo Colo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla "adından söz ettiren" kaleci Vozinha'yı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, sağlık kontrolünden geçen 40 yaşındaki Vozinha'nın resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

TURNUVA GÜNDEM OLMUŞTU

Dünya Kupası'ndaki kurtarışlarıyla Yeşil Burun Adaları'nın gruptan çıkmasında önemli rol oynayan Vozinha, turnuvanın en çok gündeme gelen futbolcularından oldu.

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50 BİNDEN 30 MİLYONA ÇIKAN TAKİPÇİ SAYISI

Tam adıyla Josimar Jose Evora Dias'ın ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki takipçi sayısı, elde ettiği popülariteyle 50 binden yaklaşık 30 milyona ulaştı.

VOZINHA'NIN OYNADIĞI KULÜPLER

Ülkesinin dışında Angola, Moldova, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovakya gibi ülkelerde görev yapan Vozinha, Zimbru, Gil Vicente, AEL Limassol, Trencin ve son olarak Chaves'te forma giymişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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