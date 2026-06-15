Dünya Kupası'nın en yaşlı hocasının takımı 7-1 yenildi: Ama bir sevindiler bir sevindiler!

Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, Dünya Kupası tarihine geçti. Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Curaçao da Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktı.

Advocaat'ın takımı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Almanya ile mücadele etti. 78 yaşındaki Advocaat, Dünya Kupası'nın en yaşlı teknik direktörü oldu.



Maçın daha 6. dakikasında Almanya, 1-0 öne geçti. Nmecha'nın attığı gole Curaçao, 21. dakikada Comenencia ile karşılık verdi. Bu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki elk golü olarak tarihe geçti.

ALMANYA FIRTINASI

Ama sonraki dakikalarda Almanya fırtınası esti. Panzerler, 38'de Schlotterbeck, 45+5. dakikada da Havertz'in penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi.

İkinci yarıda da gol yağmuru devam etti. 47'de Musiala, 68'de Brown, 78'de Undav, 88'de de Havertz attı.

Almanya maçtan 7-1 galip ayrıldı. Ama Curacao'ya Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atması teselli oldu. Advocaat'ın öğrencileri işte buna çok sevindi.