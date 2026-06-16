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Halk TV Spor Dünya Kupası'nın en beceriksiz taraftarı seçildi

Dünya Kupası'nın en beceriksiz taraftarı seçildi

Dünya Kupası'nda ABD'nin Paraguay'ı 4-1 yendiği maça bir taraftar damgasını vurdu. Sahaya girmeye çalışan taraftar, sahaya ulaşamadan güvenlik görevlilerinin kollarına atladı. Futbolseverler, ''Dünya Kupası'nın en beceriksiz taraftarı'' yorumu yaptı.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Dünya Kupası'nın en beceriksiz taraftarı seçildi

2026 Dünya Kupası'nda ABD'nin Paraguay'ı 4-1 yendiği maçın ardından sahaya atlamaya çalışan bir taraftar, sosyal medyada alay konusu oldu.

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SAHAYA ULAŞAMADAN YAKALANDI

Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda tribünden aşağı inmeye çalışan taraftar, uzun süre korkulukların üzerinde dolaşınca güvenlik görevlileri pozisyon aldı. Sahaya ulaşamadan güvenliğin kollarına atlayan taraftar saniyeler içinde yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Dünya Kupası'nın en beceriksiz taraftarı seçildi - Resim : 2

DÜNYA KUPASI'NIN EN BECERİKSİZ TARAFTARI SEÇİLDİ

Olayın görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Tribünlerden bazı taraftarların "aptal" diye bağırdığı duyulurken, sosyal medya kullanıcıları da başarısız girişimi "Dünya Kupası tarihinin en kötü saha istilası" olarak yorumladı.

Dünya Kupası'nın en beceriksiz taraftarı seçildi - Resim : 3
ABD'nin Paraguay karşısındaki farklı galibiyetinin önüne geçemeyen olay, turnuvanın en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

Dünya Kupası'nın en beceriksiz taraftarı seçildi - Resim : 4

Bazı yorumcular ise taraftarın gösteri yapmak isterken ömür boyu stat yasağı ve para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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