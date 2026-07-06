Dünya Kupası'nı karıştıran skandal kararın arkasından Trump çıktı

Dünya Kupası son 32 turunda ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. San Francisco'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan ABD adını son 16 turuna yazdırdı.

KIRMIZI KART GÖREN BALOGUN BELÇİKA MAÇINA ÇIKABİLECEK

Ev sahibinde Falorin Balogun kırmızı kart gördü. 64. dakikada faul yapan Balogun takımını 10 kişi bıraktı. ABD'li oyuncunun kırmızı kartı sonrası yaşananlar ortalığı karıştırdı.

FIFA, Balogun'un kırmızı kartının 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Oyuncunun, Belçika'ya karşı oynanacak son 16 turunda forma oynayabileceği ifade edildi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Bu karar başta Belçika cephesi ve UEFA'nın tepkisini çekti. Kararın kabul edilemez olduğu belirtildi. İptal kararının bizzat ABD Başkanı Trump'ın talebiyle alındığı iddia edilirken flaş bir açıklama geldi.

"FIFA'DAN İNCELEMESİNİ İSTEDİM"

ABD Başkanı Trump, FIFA'nın pozisyonu incelemesi için talepte bulunduğunu ancak karara müdahale etmediğini dile getirdi. Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Infantino ile Balogun'un kırmızı kart pozisyonu hakkında konuştum. Ben sporu seven biriyim ve spordan gerçekten iyi anlarım. O bir faul değildi. Kural ihlali bile değildi. Sadece son sürat koşan ve kazara çarpışan iki adamdı. O hızla giderken ayağınızı alıp bilinçli bir şekilde başka birinin ayağının üzerine koyamazsınız.

Hakemin de geçmişini araştırırsanız biraz şüpheli. Balogun bizim en iyi oyuncumuz. Kimsenin inanamayacağı bir kararla kırmızı kart gördü. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Sonra bunun bir sonraki maçta oynayamayacağı anlamına geldiğini duymaya başladım. Bu çok haksızca. Birini henüz oynanmamış bir maç için nasıl cezalandırırsınız? Bu çok adaletsiz, bunu yapamazsınız. Bu yüzden evet, FIFA'dan incelenmesini istedim.