Dünya Kupası'nı karıştıran olay: Türkiye'de oynayan futbolcu hakkında otelde tecavüz iddiası

Dünya Kupası'nda gruplardan son 32 turuna kalarak mucizeye imza atan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile ilgili olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'de forma giyen bir futbolcunun takım kampının yapıldığı otelde bir kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

Haberi Brezilya basınından Geglobo ortaya attı. Özgür Kocaeli'de yer alan haberde, bir dönem Kocaelispor forması da giyen ve şu anda Iğdır FK'da oynayan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı Kaptanı Ryan Mendes hakkında, Yeni Zelanda polisi tarafından tecavüz soruşturması yürütüldüğü öne sürüldü.



Ömer Lütfi Çelik imzalı haberde, detaylara da yer verildi. Olay geçtiğimiz mart ayında Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın hazırlık maçları için konakladığı otelde meydana geldi.

İddiaya göre federasyon tarafından tercüman olarak görevlendirilen Brezilyalı bir kadın, maç sonrasındaki kutlamalardan rahatsız olarak odasına çekildi.

Haberde, "İlerleyen saatlerde iş odaklı bir talep olduğunu düşünerek kapıyı açan kadının, içeri giren Ryan Mendes'in fiziksel saldırısına ve tecavüzüne maruz kaldığı iddia edildi. Basının da ulaştığı öne sürülen adli tıp raporları ve fotoğraflarda; mağdurun boyun, göğüs, bacak ve genital bölgesinde ağır darp izleri, ısırıklar ile morluklar tespit edildiği ileri sürüldü. Psikolojik ve tıbbi tedavisinin cinsel şiddet mağdurlarına destek veren bir klinikte sürdüğü belirtilen kadının, adaletin yerini bulmasını beklediği haberde belirtildi" ifadeleri yer aldı.

FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Haberin devamı ise şöyle:

"Yaşanan bu şok edici sürecin ardından mağdur kadın ve eşinin, Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu’ndan hiçbir destek göremedikleri iddia edildi. Geglobo, çiftin bu duyarsızlık üzerine hem federasyona hem de FIFA’ya resmi şikâyette bulunarak Ryan Mendes’in Dünya Kupası’ndan men edilmesini talep ettiklerini ancak henüz hiçbir geri dönüş alamadıklarını yazdı. Yeni Zelanda polisi tarafından yürütülen resmi soruşturmanın 10 Nisan'dan bu yana titizlikle devam ettiği de haberin detayları arasında yer aldı."