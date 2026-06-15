Dünya Kupası'nda ulaşım rezaleti: FIFA'nın çıktı

Uruguay Milli Takımı, Meksika'nın Playa del Carmen kentindeki kampından Cancun Havalimanı'na ulaştığında ABD'ye giriş için gerekli izinlerin tamamlanmadığını öğrendi. İlk uçuşun kalkışına izin verilmezken, yetkililer son anda yeni bir uçak ayarlamak zorunda kaldı. Oyuncular ve teknik ekip, alternatif uçuş gelene kadar Cancun yakınlarında bir tesiste bekletildi.

Uruguay Futbol Federasyonu (AUF) Başkanı Ignacio Alonso isyan etti

Kriz yalnızca ulaşım sorunuyla da sınırlı kalmadı. Uruguay teknik direktörü ve takım kaptanının, maç öncesi katılması zorunlu olan resmi basın toplantısına zamanında yetişememe riski ortaya çıktı. Yerel basında, bu durumun yaptırım tehdidini de beraberinde getirdiği öne sürüldü.

"SORUMLU FIFA"

Uruguay Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, gecikmenin kendi kontrolleri dışında geliştiğini belirterek takımın FIFA'nın belirlediği yeni uçuş saatini beklediğini duyurdu.

FIFA ise daha sonra yaptığı açıklamada sorunun, Meksika'daki bir havayolu şirketinin izin işlemlerinde yaptığı hatadan kaynaklandığını savundu.

SKANDAL

48 takımlı yeni Dünya Kupası formatında lojistik ve seyahat organizasyonlarının tamamından FIFA'nın sorumlu olması, yaşanan krizi turnuvanın en dikkat çekici organizasyon skandallarından biri haline getirdi. Özellikle ABD, Kanada ve Meksika'ya yayılan dev organizasyonda ulaşım planlamasına ilişkin eleştiriler yeniden gündeme geldi.