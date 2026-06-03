Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu

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Galatasaray 11 isimle Süper Lig'den en çok futbolcu gönderen takım oldu. Fenerbahçe 10, Başakşehir 5, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor 2 futbolcu yolladı. Trabzonspor ve Kasımpaşa’nın 2'şer, Samsunspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK’nın ise 1'er futbolcusui Dünya Kupası’nda mücadele edecek. TFF 1. Lig takımı Iğdırspor'un ise Curaçao Milli Takımı'nda 2 oyuncusu yer alıyor.