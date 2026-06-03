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Halk TV Spor Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu

2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak şampiyonada Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek. En çok futbolcu gönderen takım belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 1
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2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayıp, 19 Temmuz'da sona erecek. 48 ülke takımının katıldığı turnuvada Türk takımlarından da 43 futbolcu forma giyecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 2
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Bosna Hersek Milli Takımı'nda Süper Lig'den 1 futbolcu yer alacak. Gaziantep FK'nın oyuncusu Nihad Mujakic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını giyecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 3
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de 1 Süper Lig futbolcusu bulunuyor. Alanyaspor'da forma giyen Meshack Elia, Kongo Milli Takımı'nda yer alacak.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 4
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Çaykur Rizesporlu Frantzdy Pierrot, Haiti Milli Takımı formasıyla Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 5
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Fransa Milli Takımı'nda da Süper Lig'den bir futbolcu bulunuyor. Fenerbahçeli N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı için ter dökecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 6
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Süper Lig takımı Başakehir'in futbolcusu Jerome Opoku, Gana Milli Takımı formasıyla turnuvadaki yerini alacak.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 7
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2026 Dünya Kupası'nda yer alacak ülkelerden biri de Panama. Panama Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Amir Murillo da bulunuyor.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 8
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Fenerbahçeli Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 9
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Yine Fenerbahçeli Ederson, Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kalesini koruyacak.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 10
10 25

Dünya Kupası'na Asya'dan katılan Güney Kore'de Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh forma giyecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 11
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Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika'da Fenerbahçeli Edson Alvarez de yer alıyor.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 12
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Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı formasıyla mücadele edecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 13
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Geride kalan sezonda Galatasaray forması giyen Noa Lang, Hollanda Milli Takımı formasıyla sahaya çıkacak.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 14
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Yine Galatasaraylı Leroy Sane de Dünya Kupası'nda. Sane, Almanya Milli Takımı'nda yer alıyor.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 15
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Konyasporlu Riechedly Bazoer ve Kayserisporlu Joshua Brenet, Dünya Kupası'na ilk kez kalan Curacao Milli Takımı'nda oynayacak.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 16
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Tunus Milli Takımı'nda Kasımpaşalı Adem Arous ile Mortadha Ben Ouanes bulunuyor.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 17
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Senegal Milli Takımı'nda da Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye yer alıyor.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 18
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Özbekistan Milli Takımı'nda da Başakşehirli 2 futbolcu var. Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 19
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Trabzonsporlu Wagner Pina ile Başakşehirli Nuno Da Costa Yeşilburun Adaları formasını giyecek.

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 20
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Fildişi Sahili'nde Süper Lig'den 5 oyuncu bulunuyor. Bu isimler Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Wilfried Singo (Galatasaray),
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Yahia Fofana (Çaykur Rizespor) ve Christopher Operi (Başakşehir).

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 21
21 25

A Milli Takım'da yer alan Süper Lig oyuncuları ise şunlar:

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 22
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Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Mert Günok (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Galatasaray)

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 23
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Mert Müldür (Fenerbahçe)
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Uğurcan Çakır (Galatasaray)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Yunus Akgün (Galatasaray)

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 24
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Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu - Fotoğraf: 25
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Galatasaray 11 isimle Süper Lig'den en çok futbolcu gönderen takım oldu. Fenerbahçe 10, Başakşehir 5, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor 2 futbolcu yolladı. Trabzonspor ve Kasımpaşa’nın 2'şer, Samsunspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK’nın ise 1'er futbolcusui Dünya Kupası’nda mücadele edecek. TFF 1. Lig takımı Iğdırspor'un ise Curaçao Milli Takımı'nda 2 oyuncusu yer alıyor.

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