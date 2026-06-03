Dünya Kupası'nda Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek: İlk sıradaki takım belli oldu
2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak şampiyonada Türk takımlarından 43 futbolcu forma giyecek. En çok futbolcu gönderen takım belli oldu.
2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayıp, 19 Temmuz'da sona erecek. 48 ülke takımının katıldığı turnuvada Türk takımlarından da 43 futbolcu forma giyecek.
Bosna Hersek Milli Takımı'nda Süper Lig'den 1 futbolcu yer alacak. Gaziantep FK'nın oyuncusu Nihad Mujakic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını giyecek.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de 1 Süper Lig futbolcusu bulunuyor. Alanyaspor'da forma giyen Meshack Elia, Kongo Milli Takımı'nda yer alacak.
Çaykur Rizesporlu Frantzdy Pierrot, Haiti Milli Takımı formasıyla Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.
Fransa Milli Takımı'nda da Süper Lig'den bir futbolcu bulunuyor. Fenerbahçeli N'Golo Kante, Fransa Milli Takımı için ter dökecek.
Süper Lig takımı Başakehir'in futbolcusu Jerome Opoku, Gana Milli Takımı formasıyla turnuvadaki yerini alacak.
2026 Dünya Kupası'nda yer alacak ülkelerden biri de Panama. Panama Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Amir Murillo da bulunuyor.
Fenerbahçeli Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Yine Fenerbahçeli Ederson, Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın kalesini koruyacak.
Dünya Kupası'na Asya'dan katılan Güney Kore'de Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh forma giyecek.
Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika'da Fenerbahçeli Edson Alvarez de yer alıyor.
Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı formasıyla mücadele edecek.
Geride kalan sezonda Galatasaray forması giyen Noa Lang, Hollanda Milli Takımı formasıyla sahaya çıkacak.
Yine Galatasaraylı Leroy Sane de Dünya Kupası'nda. Sane, Almanya Milli Takımı'nda yer alıyor.
Konyasporlu Riechedly Bazoer ve Kayserisporlu Joshua Brenet, Dünya Kupası'na ilk kez kalan Curacao Milli Takımı'nda oynayacak.
Tunus Milli Takımı'nda Kasımpaşalı Adem Arous ile Mortadha Ben Ouanes bulunuyor.
Senegal Milli Takımı'nda da Galatasaraylı Ismail Jakobs ve Samsunsporlu Cherif Ndiaye yer alıyor.
Özbekistan Milli Takımı'nda da Başakşehirli 2 futbolcu var. Abbosbek Fayzullaev ve Eldor Shomurodov.
Trabzonsporlu Wagner Pina ile Başakşehirli Nuno Da Costa Yeşilburun Adaları formasını giyecek.
Fildişi Sahili'nde Süper Lig'den 5 oyuncu bulunuyor. Bu isimler Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Wilfried Singo (Galatasaray),
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş), Yahia Fofana (Çaykur Rizespor) ve Christopher Operi (Başakşehir).
A Milli Takım'da yer alan Süper Lig oyuncuları ise şunlar:
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Mert Günok (Fenerbahçe)
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
Kaan Ayhan (Galatasaray)
İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Eren Elmalı (Galatasaray)
Mert Müldür (Fenerbahçe)
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Uğurcan Çakır (Galatasaray)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Yunus Akgün (Galatasaray)
Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Galatasaray 11 isimle Süper Lig'den en çok futbolcu gönderen takım oldu. Fenerbahçe 10, Başakşehir 5, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor 2 futbolcu yolladı. Trabzonspor ve Kasımpaşa’nın 2'şer, Samsunspor, Konyaspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK’nın ise 1'er futbolcusui Dünya Kupası’nda mücadele edecek. TFF 1. Lig takımı Iğdırspor'un ise Curaçao Milli Takımı'nda 2 oyuncusu yer alıyor.