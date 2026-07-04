Dünya Kupası'nda tur atladı zaferi Filistin'e adadı

Mısır, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltılarla eleyerek son 16 turuna kaldı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı, maç sonrasında Teknik Direktör Hossam Hassan'ın yaptığı açıklama oldu.

Karşılaşmanın ardından eline Filistin bayrağını alan Hassan, tarihi zaferi Filistin halkına adadığını söyledi.



Hassan, "Bu galibiyeti Mısır halkına ve Filistin halkına armağan ediyorum. Allah Filistin'e zafer versin, şehitlerine rahmet etsin" ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük yankı uyandırdı.

GAZZE'DE BÜYÜK SEVİNÇ

Maçın ardından Gazze'de de duygusal anlar yaşandı. Bombardıman nedeniyle yıkılmış binaların ve çadırların arasında kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı izleyen Filistinliler, Mısır'ın penaltı zaferiyle sokaklarda sevinç gösterileri düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dünya gündemine taşındı.

Mısır, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışlarını 4-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuç, ülke futbol tarihinin Dünya Kupası eleme aşamalarındaki ilk galibiyeti olarak kayıtlara geçti.