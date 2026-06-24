Dünya Kupası'nda Trump sürprizi

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında devam ediyor. A Milli Takımımızın 2 maçta da puan alamadığı ve şansının kalmadığı Dünya Kupası'nda grup maçlarında son 32 turuna çıkan takımlar belli oluyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, maçlar devam ederken, final karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONA KUPAYI TRUMP VERECEK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde sahada yer alacağını doğruladı. Fox News'e konuşan Infantino, 19 Temmuz'da New Jersey'de oynanacak final karşılaşmasının ardından kupa törenine Trump'ın da katılacağını söyledi.

Infantino, "Başkanla birlikte finali izleyeceğiz ve kazanan takıma kupayı birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı. Böylece Trump'ın Dünya Kupası finalindeki rolü ilk kez FIFA tarafından resmen teyit edilmiş oldu.

Trump daha önce de aynı stadyumda oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalindeki kupa töreninde sahneye çıkmıştı. Dünya Kupası finalindeki görüntülerin de şimdiden turnuvanın en çok konuşulacak anlarından biri olması bekleniyor.