Dünya Kupası'nda takım kampının üzerindeki İHA düşürüldü: Tam da taktik antrenmanı başlayacaktı

Dünya Kupası'nda ev sahibi Meksika ile oynayacağı maça hazırlanan Güney Kore Milli Takımı'nın kampının üzerinde fark edilen İHA (İnsansız hava aracı) fark edildi.

Güney Koreli yetkililerin olayı bildirmesi üzerine Meksika güvenlik birimlerinin İHA'yı düşürdükleri belirtildi.

"CASUSLUK GİRİŞİMİ OLABİLİR"

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo “Salı günü antrenmanımız sırasında gökyüzünde bir İHA olduğunu öğrendik. Neyse ki taktik çalışmamıza başlamadan hemen önce fark ettik, bu yüzden bizi etkilemedi. Ancak maça hazırlandığımız en kritik dönemde yaşanması talihsizdi” dedi.

Hong Myung-bo, olayın casusluk girişimi olabileceğini iddia etti.

2024 Paris Olimpiyatları’nda da casusluk girişimi ortaya çıkarılmıştı.

Kanada Kadın Milli Takımı, Yeni Zelanda’nın antrenmanını İHA ile izlemekle suçlanmıştı. Olayın ardından iki antrenör görevden alınmış, baş antrenör Bev Priestman ise milli takım kadrosundan uzaklaştırılmıştı.