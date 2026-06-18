Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dünya Kupası'nda takım kampının üzerindeki İHA düşürüldü: Tam da taktik antrenmanı başlayacaktı

Dünya Kupası'nda takım kampının üzerindeki İHA düşürüldü: Tam da taktik antrenmanı başlayacaktı

Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin Meksika maçı öncesi kampının yakınlarında fark edilen İHA (İnsansız hava aracı) düşürüldü. Güney Kore'den çarpıcı bir iddia geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası'nda takım kampının üzerindeki İHA düşürüldü: Tam da taktik antrenmanı başlayacaktı

Dünya Kupası'nda ev sahibi Meksika ile oynayacağı maça hazırlanan Güney Kore Milli Takımı'nın kampının üzerinde fark edilen İHA (İnsansız hava aracı) fark edildi.

Dünya Kupası'nda bira krizi: "Hayatımda ilk kez gördüm"Dünya Kupası'nda bira krizi: "Hayatımda ilk kez gördüm"

Güney Koreli yetkililerin olayı bildirmesi üzerine Meksika güvenlik birimlerinin İHA'yı düşürdükleri belirtildi.

"CASUSLUK GİRİŞİMİ OLABİLİR"

Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo “Salı günü antrenmanımız sırasında gökyüzünde bir İHA olduğunu öğrendik. Neyse ki taktik çalışmamıza başlamadan hemen önce fark ettik, bu yüzden bizi etkilemedi. Ancak maça hazırlandığımız en kritik dönemde yaşanması talihsizdi” dedi.
Hong Myung-bo, olayın casusluk girişimi olabileceğini iddia etti.
2024 Paris Olimpiyatları’nda da casusluk girişimi ortaya çıkarılmıştı.
Kanada Kadın Milli Takımı, Yeni Zelanda’nın antrenmanını İHA ile izlemekle suçlanmıştı. Olayın ardından iki antrenör görevden alınmış, baş antrenör Bev Priestman ise milli takım kadrosundan uzaklaştırılmıştı.

Dünya Kupası Meksika Güney Kore
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro