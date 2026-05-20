Dünya Kupası'nda Süper Lig'den hangi futbolcular forma giyecek? İşte tam liste

2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. A Milli Takımımız da Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Peki şampiyonada Türkiye'de oynayan hangi futbolcular yer alacak. İşte tam liste.

Kuzey Amerika'nın 3 ülkesinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Kupada A Milli Takımımız da yer alacak. Kadroda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray) Altay Bayındır (Manchester United).

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma).

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir).

Dünya Kupası'nda Türkiye'de oynayan pek çok futbolcu da kendi milli takımlarıyla yer alacak. Kasımpaşalı Adem Arous Tunus forması giyecek. Diğerleri şöyle:

Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa) Tunus

Frantzdy Pierrot Çaykur Rizespor) Haiti

Ricardo Velho (Gençlerbirliği) Portekiz

Nihad Mujakic (Gaziantep FK) Bosna Hersek

Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş) Bosna Hersek

N'Golo Kante (Fenerbahçe) Fransa

Yahia Fofana (Rizespor) Fildişi Sahili

Christ Oulai (Trabzonspor) Fildişi Sahili

Wilfried Singo (Galatasaray) Fildişi Sahili

Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) Fildişi Sahili

Nuno Da Costa (Başakşehir) Yeşil Burun Adaları

Ryan Mendes (Iğdır FK) Yeşil Burun Adaları

Wagner Pina (Trabzonspor) Yeşil Burun Adaları

Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş) Güney Kore

Dominik Livakovic (Fenerbahçe) Hırvatistan

Riechedly Bazoer (Konyaspor) Curaçao

Joshua Brenet (Kayserispor) Curaçao

Leandro Bacuna (Iğdır FK) Curaçao

Ederson (Fenerbahçe) Brezilya

