Dünya Kupası'nda Süper Lig'den hangi futbolcular forma giyecek? İşte tam liste
2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. A Milli Takımımız da Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Peki şampiyonada Türkiye'de oynayan hangi futbolcular yer alacak. İşte tam liste.
Kuzey Amerika'nın 3 ülkesinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. Kupada A Milli Takımımız da yer alacak. Kadroda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray) Altay Bayındır (Manchester United).
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma).
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir).
Dünya Kupası'nda Türkiye'de oynayan pek çok futbolcu da kendi milli takımlarıyla yer alacak. Kasımpaşalı Adem Arous Tunus forması giyecek. Diğerleri şöyle:
Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa) Tunus
Frantzdy Pierrot Çaykur Rizespor) Haiti
Ricardo Velho (Gençlerbirliği) Portekiz
Nihad Mujakic (Gaziantep FK) Bosna Hersek
Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş) Bosna Hersek
N'Golo Kante (Fenerbahçe) Fransa
Yahia Fofana (Rizespor) Fildişi Sahili
Christ Oulai (Trabzonspor) Fildişi Sahili
Wilfried Singo (Galatasaray) Fildişi Sahili
Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) Fildişi Sahili
Nuno Da Costa (Başakşehir) Yeşil Burun Adaları
Ryan Mendes (Iğdır FK) Yeşil Burun Adaları
Wagner Pina (Trabzonspor) Yeşil Burun Adaları
Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş) Güney Kore
Dominik Livakovic (Fenerbahçe) Hırvatistan
Riechedly Bazoer (Konyaspor) Curaçao
Joshua Brenet (Kayserispor) Curaçao
Leandro Bacuna (Iğdır FK) Curaçao
Ederson (Fenerbahçe) Brezilya