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Halk TV Spor Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar ve son 32 turu eşleşmeleri

Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar ve son 32 turu eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan 28 takım belli oldu. Son 4 takım da yarınki son grup maçlarından sonra belli olacak. Eşleşmeler de ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar ve son 32 turu eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalan 28 takım belli oldu. Son 4 takım yarın oynanacak son grup maçlarından sonra belli olacak.

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Kalan takımlar arasındaki eşleşmeler de ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 32'YE KALAN TAKIMLAR

ABD, Meksika, Almanya, Arjantin, Norveç, Fransa, Kolombiya, Kanada, İsviçre, Brezilya, Fas, Güney Afrika, Bosna Hersek, Ekvador, Fildişi Sahili, Hollanda, İngiltere, Japonya, İsveç, Avustralya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Paraguay, Mısır, Gana, İspanya, Senegal ve Belçika.

DÜNYA KUPASI'NDA SON 32 TURUNDA EŞLEŞMELER

Brezilya - Japonya
Hollanda - Fas
ABD - Bosna Hersek
Güney Afrika - Kanada
Fransa - İsveç
Fildişi Sahili - Norveç
Almanya - Paraguay
Arjantin - Yeşil Burun Adaları

DÜNYA KUPASI'NDA YARIN OYNANACAK SON GRUP MAÇLARI

L Grubu:
00.00 Panama - İngiltere (New York New Jersey Stadı)
00.00 Hırvatistan - Gana (Philadelphia Stadı)
K Grubu:
02.30 Kolombiya - Portekiz (Miami Stadı)
02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (Atlanta Stadı)
J Grubu:
05.00 Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadı)
05.00 Ürdün - Arjantin (Dallas Stadı)
Son 32 Turu:
22.00 Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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