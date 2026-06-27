Halk TV Spor Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar ve son 32 turu eşleşmeleri

Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan takımlar ve son 32 turu eşleşmeleri 2026 Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan 28 takım belli oldu. Son 4 takım da yarınki son grup maçlarından sonra belli olacak. Eşleşmeler de ortaya çıktı.