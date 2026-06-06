Dünya Kupası'nda SoFi krizi: Milli takımı da etkileyecek

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2026 Dünya Kupası'nın başlamasına artık sadece birkaç gün kalırken ABD'de grev kararı geldi.

SOFI STADYUMU'NDAKİ 2 BİN ÇALIŞAN GREV KARARI ALDI

Bloomberght'nin haberine göre; turnuvaya ev sahipliği yapacak olan SoFi Stadyumu'ndaki yaklaşık 2 bin çalışan greve gitme kararı aldı.

Grev kararı, stadyumdaki yiyecek ve içecek hizmetlerini yöneten taşeron Legends Global ile yapılan sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi nedeniyle alındı.

SoFi Stadyumu'ndaki çalışanlar ayrıca kişisel bilgilerinin ABD göçmenlik yetkililerinden korunmasını istedi.

TÜRKİYE'NİN MAÇINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

8 Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak stadyumda greve gidilmemesi için görüşmeler sürüyor. A Milli Futbol Takımımızın, ABD maçı da SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

ABD - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Grubun son karşılaşması olan ABD - Türkiye mücadelesi 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.