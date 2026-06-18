Dünya Kupası'nda şike gölgesi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahili Milli Takımı'nın forveti Elye Wahi hakkında yürütülen bahis ve şike soruşturması dünya futbolunda gündem oldu. Fransız adli makamları, Wahi'nin mayıs ayında Nice ile Metz arasında oynanan Ligue 1 karşılaşmasında gördüğü sarı kartla ilgili olağan dışı bahis hareketlerini incelemeye aldı.

Soruşturmanın merkezindeki iddia, genç futbolcunun söz konusu maçta sarı kartı bilinçli şekilde görerek bahis oynayan kişilere avantaj sağladığı yönünde. Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin bahis takip sistemleri tarafından tespit edilen şüpheli hareketlerin ardından dosya savcılığa taşındı.

Fransız polisi tarafından 29 Mayıs'ta gözaltına alınan Wahi, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hakkında şu ana kadar resmi bir suçlama veya ceza kararı bulunmuyor. Ancak organize dolandırıcılık, spor yolsuzluğu ve kara para aklama şüpheleri kapsamında soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen FIFA veya Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından oyuncuya yönelik herhangi bir sportif yaptırım uygulanmadı. Wahi, Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Ekvador karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve takımının 1-0 kazandığı mücadelede forma giydi.

Henüz kesinleşmiş bir suçlama bulunmasa da, Dünya Kupası devam ederken ortaya çıkan bu soruşturma turnuvanın en çok konuşulan dosyalarından biri haline geldi.