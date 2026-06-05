11 Haziran'da başlayak ve A Milli Takımımız'ın da boy göstereceği 2026 Dünya Kupası öncesinde Almanya'da yayın krizi çıktı.

Almanya'da yaşayan yaklaşık 4 milyon gurbetçi, yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

ŞİFRELİ OLARAK YAYINLANACAK

ARD, ZDF ve Magenta TV, Almanya'da 2026 Dünya Kupası'nın yayın haklarını satın aldı.

104 maçın 60'ı ARD ve ZDF'den şifresiz, 44'ü ise Magenta TV kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

A MİLLİ TAKIM'IN DA 2 MAÇI ŞİFRELİ

Almanya Milli Takımı'nın tüm maçları şifresiz olarak yayınlanacakken, A Milli Takım'ın Avustralya ve Paraguay maçları Magenta TV'den şifreli olarak yayınlanacak.

ABD MAÇININ YAYINCISI BELLİ DEĞİL

Türkiye'nin grupta ABD ile oynayacağı son maçın ise yayıncısı henüz belli değil.

Almanya'daki gurbetçiler, A Milli Takım'ın en az 2 maçını izlemek için para ödemek zorunda kalacak.

Gurbetçiler, yaşanan bu olay sonrası büyük tepki gösterdi.

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, sırasıyla Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.

Ay yıldızlılar, 14 Haziran'da Avustralya ile TSİ 07:00'de, 20 Haziran'da Paraguay ile TSİ 06:00'da ve 26 Haziran'da ABD ile 05:00'te oynayacak.