Dünya Kupası'nda şaşkınlık yarattılar: Japonların sırrı çözülemedi

2026 Dünya Kupası'nda Japonya ile Hollanda arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçta, Japon teknik direktör Hajime Moriyasu'nun kullandığı sıra dışı yöntem büyük ilgi gördü.

JAPON TEKNİK HEYETİNDEN BEYAZ TAHTALAR GÖSTERİLDİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Japon teknik heyeti, saha kenarından oyuncularına üzerinde büyük rakamlar bulunan bir beyaz tahta gösterdi. Kameralara yansıyan görüntülerde 3, 2 ve 1 rakamlarının sırayla kaldırıldığı görüldü.

RAKAMLARIN SIRRI ÇÖZÜLEMEDİ

İlk yorumlara göre bu rakamlar, uzatma bölümünde kalan süreyi oyunculara hatırlatmak için kullanıldı. Gürültülü stadyum ortamında sözlü talimatların duyulmasının zor olması nedeniyle Moriyasu'nun görsel iletişim yöntemini tercih ettiği belirtildi.

Ancak bazı yorumcular farklı bir ihtimali de gündeme getirdi. Buna göre beyaz tahtadaki sayılar, Japonya'nın duran top organizasyonları ve hücum planları için önceden belirlenmiş kodlar olabilir. Böylece rakip takım neyin planlandığını anlayamazken Japon oyuncular hangi taktiğin uygulanacağını anında kavrayabiliyor.

YÖNTEM İŞE YARADI

Tartışmalar sürerken yöntem işe yaradı. Japonya, Hollanda karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve son dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Eşitlik golü, Japonların Dünya Kupası'ndaki iddiasını güçlendiren önemli bir puan getirdi.