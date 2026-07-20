Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya: Arjantin ve Messi uzatmalarda yıkıldı

Tarihte ilk kez 48 ülkenin mücadele ettiği ve 39 gün süren turnuvanın finalinde, İspanya ile Arjantin, 80 bin kişilik New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi.

DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON İSPANYA!

Arjantin'i 1-0'lık skorla mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Mücadelenin 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanırken, Arjantin'de Enzo Fernandez 90+3'te kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FERRAN TORRES ZAFERİ GETİRDİ

Uzatmalara giden karşılaşmanın 106. dakikasında sahneye çıkan Ferran Torres, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Maçta başka gol çıkmadı ve İspanya Dünya Kupası şampiyonu oldu.

MESSI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Dünya Kupası finalinin kaybedilmesinden sonra büyük üzüntü yaşadı.

39 yaşındaki Lionel Messi, Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci isim oldu.

Messi, gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı erkek oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

8 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu bu turnuvada 10 gol atan Fransız Kylian Mbappe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Toplam Dünya Kupası gol sayısında da Mbappe'nin 22, Messi'nin 21 golü bulunuyor.

2022'de Altın Ayakkabı ödülünü Mbappe kazanmıştı.

FİNALDE FORMA GİYEN EN YAŞLI FUTBOLCU

39 yaşındaki Lionel Messi, kaleciler hariç bir Dünya Kupası finalinde forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

Arjantinli oyuncu, 1958'de 37 yaşındayken Brezilya'ya karşı oynayan İsveçli Gunnar Gren'i geride bıraktı.

Bir Dünya Kupası finalinde oynayan en yaşlı futbolcu ünvanını ise 40 yaşındaki İtalyan kaleci Dino Zoff elinde tutuyor.