Dünya Kupası'nda oylama yapıldı: Herkesi sevindirecek sonuç çıktı
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu. Yapılan oylama sonucunda en iyi kaleci Yeşil Burun Adaları'ndan Vozinha oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'i oylamasının sonuçları belli oldu. FIFA'nın açıklamasına göre turnuvanın en iyi 11'i, taraftar oylaması sonucu seçildi.
YEŞİL BURUN ADALARI'NIN FENOMEN KALECİSİ VOZINHA DA İLK 11'DE
Turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan İspanya'dan Pedro Porro, Marc Cucurella ve Rodri yer aldı. Turnuvanın sürprizi ise Yeşil Burun Adaları'ndan Vozinha oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Vozinha (Yeşil Burun Adaları)
Defans: Pedro Porro (İspanya), Marc Cucurella (İspanya), Lisandro Martinez (Arjantin), Dayot Upamecano (Fransa)
Orta saha: Rodri (İspanya), Jude Bellingham (İngiltere), Michael Olise (Fransa)
Forvet: Lionel Messi (Arjantin), Kylian Mbappe (Fransa), Erling Haaland (Norveç)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi