Dünya Kupası'nda olaylı maçta 6 gollü tarihi galibiyet: Ayağı kırıldı

2026 Dünya Kupası'nda bir futbolcunun ayağının kırıldığı olaylı maçtan tarihi bir galibiyet çıktı.

B Grubu'nda oynanan maçta Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bu Kanada'nın turnuva tarihindeki ilk galibiyeti oldu.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Kanada, 16. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Johnston'ın ortaladığı topa David vurdu. Kaleci Abunada'dan seken topu Larin ağlara gönderdi.

29. dakikada Buchanan'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, savunmadan seken topu önünde bulan David, kaleci Abunada'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+3. dakikada Johnston'ın sağ taraftan arka direğe ortaladığı topa Larin kafayla vurdu. David, kaleci Abunada'dan dönen topu filelere gönderdi: 3-0.

FECİ SAKATLIK VE GERGİNLİK

Maçın 57. dakikasında Madibo'yla girdiği kili mücadelede yerde kalan Kone'nin sağ ayak bileğinin kırıldığı ortaya çıktı.



Sakatlık nedeniyle oyun durdu. İki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı tartışmalar çıktı.

Assim Omer Madibo bu pozisyonun ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Katar 9 kişi kaldı. 33. dakikada da Katar'dan Ahmad kırmızı kart görmüştü.

64. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest atışı kullanan Saliba'nın vuruşunda direğe çarpan top, ağlara gitti: 4-0.

75. dakikada sağ taraftan Johnston'ın ceza alanına gönderdiği önce Buchanan, ardından Shaffelburg vurdu. Katarlı futbolcu Almanai'dan seken top filelerle buluştu: 5-0.

90+2. dakikada Saliba'nın ceza alanı dışından çektiği şut David'in önünde kaldı. Bu futbolcu, kaleci Abunada'nın sağından topu ağlara gönderdi ve üçüncü golünü atarak "hat-trick" yaptı.

Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kanada, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı.

Maçın ardından da 2 takım futbolcuları arasında sahanın ortasında sert tartışamalar yaşandı.

KANADA - KATAR: 6-0

Stat: BC Place Vancouver

Hakemler: Cristian Garay, Jose Retamal, Miguel Rocha (Şili)

Kanada: Crepeau, Johnston, De Fougerolles (Dk. 71 Shaffelburg), Cornelius (Dk. 46 Bombito), Laryea, Buchanan (Dk. 83 Sigur), Eustaquio, Kone (Dk. 57 Saliba), Ahmed (Dk. 71 Oluwaseyi), David, Larin

Katar: Abunada, Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Ahmad, Gaber (Dk. 46 Almanai), Madibo, Laye, Junior (Dk. 46 Fathy) (Dk. 87 Mendes), Afif, Abdurisag (Dk. 40 Al Brake)

Goller: Dk. 16 Larin, Dk. 29, 45+3 ve 90+2 David, Dk. 64 Saliba, Dk. 75 Almanai (kendi kalesine) (Kanada)

Sarı kartlar: Dk. 9 Cornelius (Kanada), Dk. 64 Fathy (Katar)

Kırmızı kartlar: Dk. 33 Ahmad, Dk. 53 Madibo (Katar)

B GRUBU PUAN DURUMU:

Takım O G B M A Y Av P

Kanada 2 1 1 0 7 1 +6 4

İsviçre 2 1 1 0 5 2 +3 4

Bosna Hersek 2 0 1 1 2 5 -3 1

Katar 2 0 1 1 1 7 -6 1 (AA)