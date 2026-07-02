Dünya Kupası'nda nefes kesen düello: 3 dakikada 2-0'dan döndüler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2 biten maçta, Senegal'i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 yenen Belçika, son 16 turuna yükseldi.

Belçika 2-0 mağlup duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Mane'nin ceza alanına ortaladığı topa Sarr, kafayla vurdu. Direkten dönen meşin yuvarlağı Diarra ağlara gönderdi ve Senegal'i öne geçirdi.

51. dakikada Niakhate'nin savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Sarr, ceza yayında kontrol ettiği topu sert bir vuruşla filelerle buluşturdu ve durumu 2-0 yaptı.

Maçın son anlarında ise Belçika fırtınası esti.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Belçika atağında Meunier'in ön direğe ortaladığı topu Lukaku ağlarla buluşturdu: 1-2.

89. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Trossard'ın arka direğe ortasında, Tielemans kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirdi: 2-2.

Maç berabere bitince uzatmalara geçirildi.

120. dakikada Camara'nın müdahalesiyle Tielemans yerde kalınca hakem Sorto, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 120+5. dakikada atışı kullanan Tielemans, takımına 3-2'lik üstünlüğü getirdi.

Senegal karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan Belçika, adını son 16 turunda ABD ile karşılaşacak.

BELÇİKA-SENEGAL: 3-2

Stat: Seattle

Hakemler: Hector Said Martinez Sorto, Walter Lopez Ramos, Jesus Ramirez Soto (Honduras)

Belçika: Courtois, Theate, Mechele, De Cuyper (Dk. 78 Meunier), Castagne, De Bruyne (Dk. 56 Raskin), Tielemans, Vanaken (Dk. 63 Moreira), Trossard (Dk. 109 Onana), Doku (Dk. 56 Lukebakio), De Ketelaere (Dk. 46 Lukaku)

Senegal: Diaw, Jakobs (Dk. 93 Diouf), Diatta, Niakhate, Idrissa Gueye (Dk. 96 Bara Ndiaye), Ciss, Diarra (Dk. 73 Pape Sarr), Pape Gueye (Dk. 66 Camara), Mane (Dk. 94 Jackson), Iliman Ndiaye (Dk. 73 Mbaye), Ismaila Sarr

Goller: Dk. 24 Diarra, Dk. 51 Ismaila Sarr (Senegal), Dk. 86 Lukaku, Dk. 89 ve 120+5 (penaltı) Tielemans (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 64 Mechele (Belçika), Dk. 67 Camara (Senegal) (AA)