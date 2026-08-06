Dünya Kupası'nda kriz çıkarmıştı: Infantino kararı çıktı

FIFA yönetim kurulu, Fas'ta gerçekleştirilen yedi saatlik kriz toplantısının ardından Başkan Gianni Infantino'ya tam desteğini yeniden teyit etti. Infantino, Dünya Kupası'nın bir hissesini satma girişimindeki hatalar nedeniyle kamuoyundan özür dilerken, artan istifa çağrılarını şimdilik atlatmayı başardı.

GENEL SEKRETERDEN DE DESTEK GELDİ

Infantino'ya verilen destekte, sadece birkaç gün önce Dünya Kupası planlarını "üzücü ve kınanması gereken bir olaylar dizisi" olarak nitelendiren Genel Sekreter Mattias Grafstrom da yer aldı. İkilinin, Rabat'ta bir Kadınlar Afrika Uluslar Kupası maçını birlikte izlerken keyifli anlar paylaştığı görüntülendi.

SIZAN BELGELER KRİZİ TETİKLEDİ

Infantino, daha önce müzakere edilmemiş önerilerin basına sızmasının ardından ciddi bir istifa baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Sızan belgelere göre ulusal federasyonlara önceden danışılmadı ve eylül ortasına kadar sürecek, yaklaşık bir aylık bir son tarih belirlendi. Aynı belgelerde, planı desteklemeleri karşılığında federasyonlara yaklaşık 40 milyon dolarlık bir teşvik vaadinde bulunulduğu ortaya çıktı.

RESMİ ÖZÜR VE SERT UYARI BİR ARADA

Infantino ve Grafstrom imzasıyla ulusal federasyonlara gönderilen mektupta, futbol camiasından gelen günlerce süren eleştirilerin ardından cumartesi günü tamamen geri çekilen planlardaki hatalar için içtenlikle özür dilenildi. Buna karşın FIFA.com üzerinden yapılan ikinci açıklamada kurum, kendi dürüstlüğüne ve yönetimine yönelik eleştirilere artık tolerans göstermeyeceğini, itibarını korumak için gerekli tüm adımları atacağını duyurdu.

FIFA HATA KABUL ETTİ, İNCELEME SÖZÜ VERDİ

Kurum, üye federasyonların süreç dışında bırakılmasının amaçlanmadığını ancak sürecin farklı yürütülmesi gerektiğini kabul etti. Teklifin basına sızmasının ardından da ayrı hatalar yapıldığı itiraf edildi. FIFA, yaşanan sürece ilişkin bir inceleme başlatılacağını ve bulguların, 37 ulusal temsilcinin katılacağı bir sonraki FIFA Konseyi'ne sunulacağını taahhüt etti.

AVRUPA LİGLERİNDEN REFORM ÇAĞRISI

Kriz toplantısından bir gün önce Premier League, La Liga ve Serie A'nın da içinde bulunduğu Avrupa Ligleri birliği, FIFA'da yönetim reformu yapılması çağrısında bulunmuştu. Birlik, tartışma konusu FIFA Forward Enterprise önerisini "tehlikeli" olarak nitelendirerek bunun kurumun işleyişine dair daha derin sorunlara işaret ettiğini savundu.

64 TAKIMLI DÜNYA KUPASI PLANINA TEPKİ

Açıklamada, FIFA'nın tüm paydaşların karar alma süreçlerinde resmi bir role sahip olmasını sağlayacak bir reforma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Birlik ayrıca Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması ihtimaline de tepki göstererek FIFA'nın tek taraflı yıkıcı kararlar almasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Reform gerçekleşene kadar FIFA turnuvalarının genişletilmesine veya yeni turnuvalar oluşturulmasına destek vermeyeceklerini duyurdular.

FIGO'DAN GÖREVDEN ÇEKİLME ÇAĞRISI

Portekiz ve Real Madrid'in eski yıldızı Luis Figo, Infantino'nun makamın itibarını zedelediğini belirterek görevi bırakması gerektiğini söyledi. Figo, yaşanan süreci kariyerinde tanık olduğu en aşağılık ve en aldatıcı çıkar sağlama girişimi olarak tanımladı.

FAS İDDİALARINA FIFA'DAN YALANLAMA

FIFA, Infantino'nun başkanlık görevi için destek toplarken Fas'a 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği sözü verdiği yönündeki haberleri yalanladı. 2030 Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas ortak ev sahipliği yapacak. Fas, finali Casablanca yakınlarında planlanan 115 bin kişilik Kral 2. Hasan Stadyumu'nda oynatmayı hedefliyor. İspanya'nın ise Real Madrid ve Barcelona'nın stadyumları başta olmak üzere en az iki aday sahası bulunuyor.