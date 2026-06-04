Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol attı diye öldürdüler

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2026 Dünya Kupası için bekleyiş sürüyor. Büyük heyecana sayılı günler kala unutulmaz 1994 Dünya Kupası'nda yaşananlar tekrar gündem oldu. Organizasyon ABD'de yapıldı. ABD 1994, futbolun ilgi görmediği ve tribünlere seyirci gelmeyeceği iddialarına rağmen 3 milyon 587 bin 538 kişiyle tüm kupaların en fazla seyirci çeken organizasyonu olarak tarihe geçti.