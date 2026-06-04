Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol attı diye öldürdüler
2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. 1994 Dünya Kupası'nda yaşananlar ise hala unutulmadı.
2026 Dünya Kupası için bekleyiş sürüyor. Büyük heyecana sayılı günler kala unutulmaz 1994 Dünya Kupası'nda yaşananlar tekrar gündem oldu. Organizasyon ABD'de yapıldı. ABD 1994, futbolun ilgi görmediği ve tribünlere seyirci gelmeyeceği iddialarına rağmen 3 milyon 587 bin 538 kişiyle tüm kupaların en fazla seyirci çeken organizasyonu olarak tarihe geçti.
Maç başına 68 bin 991 kişiyle bugüne kadar yapılan dünya kupalarına fark atan 1994'te Brezilya, 4. şampiyonluğuna ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu.
ABD'deki dünya kupasına, 13'ü Avrupa'dan, 4'ü Güney Amerika'dan, 2'si Kuzey ve Orta Amerika'dan, 3'ü Afrika'dan, 2'si de Asya'dan 24 takım katıldı. Kamerun, Fas, Nijerya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Belçika, Bulgaristan, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Norveç, İrlanda Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, İspanya, İsveç, İsviçre, Meksika, ABD, Arjantin, Brezilya, Bolivya ve Kolombiya takımları, ABD 1994'te mücadele etti.
1994 FIFA Dünya Kupası'nın en sansasyonel futbolcusu, Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona oldu. Maradona, 1994 ABD'de sadece gruptaki ilk iki maçta forma giyebildi. D Grubu'nda Yunanistan'ı 4-0 ve Nijerya'yı 2-1 yendikleri karşılaşmalarda görev alan ve bir gol atan Maradona, yapılan doping kontrolüne takıldı. Doping aldığı belirlenen Arjantinli yıldız futbolcu, turnuvadan ihraç edildi.
Dünya Kupası finalinde şampiyon takımın penaltılarla belirlendiği ilk turnuva da bu oldu. Yarı finalde Brezilya İsveç'i 1-0, İtalya ise Bulgaristan'ı 2-1 yenerek finale yükseldi. Los Angeles'ta 94 bin 194 seyirci önünde oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları golsüz sonuçlandı. Brezilya penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kurarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Dünya Kupası üçüncülüğünü ise Bulgaristan'ı 4-0 mağlup eden İsveç elde etti.
İtalya'nın dünyaca ünlü yıldızı Roberto Baggio'nun final maçında auta attığı penaltı vuruşundan sonra yaşadığı üzüntü, futbol dünyasının unutulmazları arasına girdi. Baggio ellerini beline koyup başını önüne eğdi ve adeta donup kaldı.
Kupaya 42 yaşında katılan Kamerunlu Roger Milla, o dönem Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti. Kamerunlu futbolcunun bu rekoru, 2014'te Faryd Mondragon'a geçti. 2018'de ise Mısırlı Essam El-Hadary, rekorun yeni sahibi oldu. Milla, 6-1 yenildikleri Rusya maçında attığı golle kupa tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu (42 yaş 39 gün) ünvanını da elde etti.
Turnuvanın gol kralları, 6'şar golle Rus Oleg Salenko ile Bulgar Hristo Stoichkov oldu. Salenko, Rusya'nın Kamerun'u 6-1 yendiği karşılaşmada 5 gol kaydederek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan oyuncu ünvanını aldı.
1994 FIFA Dünya Kupası'nın en golcü takımı, İsveç oldu. İskandinav ülkesi, bu turnuvada 15 gol attı. Şampiyon Brezilya ise 11 golle ikinci sırada yer aldı. ABD'de oynanan 52 maçta 141 gol (maç başına 2,71) atıldı.
Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın, takımının ABD'ye 2-1 yenildiği maçta kendi kalesine attığı gol, yaşamına mal oldu. Escobar, turnuva sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Kolombiya mafyasının bu maç için yüksek miktarlarda bahis oynadığı ve Escobar'ın kendi kalesine attığı golü kabullenemediği iddia edildi.
ABD, Kolombiya ile yaptığı grup maçında Escobar'ın 35. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Earnest Stewart'ın 52. dakikadaki golüyle ABD, skoru 2-0'a getirdi. Kolombiyalı Adolfo Valencia ise 90. dakikada skoru belirleyen (2-1) golü attı. Kolombiya, mücadele ettiği A Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlamış ve ilk turda kupaya veda etmişti. (AA)