Dünya Kupası'nda İran'dan hemen ABD'yi terk etmesini istediler: Ifantino soyunma odasına indi

2026 Dünya Kupası daha yeni başladı ama yaşanan skandallarla tarihe geçmeye şimdiden aday.

Son skandal da İran Milli Takımı'nın ABD'nin Los Angeles kentinde oynadığı Yeni Zelanda maçından sonra yaşandı.

ABD, İran Milli Takımı'na ülkede kamp yapma izni vermemişti. İran takımı bunun üzerine Meksika'da kampa girerken, maç için ABD'nin Los Angeles kentine geçmek durumunda kaldı.

İran takımı, ilk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı. İşte skandal ondan sonra patladı. ABD, ikinci maçı da Los Angeles'da olmasına rağmen İran Milli Takımı'ndan hemen ülkeyi terk etmesini istedi.

TAREMİ: DÜNYA KUPASI'NIN EZİLEN TAKIMIYIZ

İran Milli Takımı'nın kaptanı Mehdi Taremi, The Sun'daki habere göre maçın hemen ardından kendilerine Meksika'daki kampa geri dönmeleri gerektiğinin bildirildiği söyledi.

Taremi, "Aslında her şey bizim için bir felaket gibi. Yarın sabah antrenman yapmamız, toparlanmamız ve ardından Tijuana'ya gitmemiz gerektiği için hala bazı sorunlarımız var. Ama şu anda Los Angeles'tan ayrılmak zorundayız ve bu bizim için iyi değil. Futbol için de iyi değil, çünkü Dünya Kupası'nda bir sonraki maça iyi hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü bu durum oyuncular, personel ve herkes için çok stresli. Ama biz bu desteğe sahip değiliz ve bence FIFA bize bundan daha fazlasını yapmalı” dedi.

"INFANTINO YARDIM ETMEK İSTİYOR"

FIFA Başkanı Infantino'nun İran soyunma odasında kendilerine ne söylediği ile ilgili soruya da Taremi, "Sadece bize yardım etmek istiyor. Dünya Kupası'nın başındayız ve bize yardımcı olacak. Eğer bize yardım ederlerse, bunun için çok minnettar oluruz. Kimse yardım etmezse de önemli değil. Sadece arka arkaya, birbirimizin arkasında duracağız ve önümüzdeki iki maçı da kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

İran Milli Takımı Menajeri Ghalenoei de iddiaları doğrulayarak takımın Tijuana'ya dönme yönündeki "garip" bir talepten "gerçekten rahatsız" olduğunu söyledi ve "Bu gece burada kalıp yarın öğlen dönmemiz gerekiyordu ama nedenini bilmiyorum ve bize de söylemediler. Takımımız tüm Dünya Kupası'ndaki en ezilmiş takım" ifadelerini kullandı.

İran Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki 2. maçını pazar günü Los Angeles'ta Belçika ile yapacak. Ardından 27 Haziran'da Seattle'da Mısır ile mücadele edecek.