Dünya Kupası'nda görülmemiş uygulama: Hızla yayılıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbolseverlerin dikkatini çeken ilginç bir detay sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı oyuncuların kramponlarının topuk kısmını makasla keserek sahaya çıkması, "Neden ayakkabılarını parçalayarak oynuyorlar?" sorusunu gündeme taşıdı.

Özellikle Portekiz'in İspanya ile oynadığı karşılaşmada Pedro Neto'nun topuk kısmı kesilmiş kramponları kameralara yansıdı. Benzer uygulamayı geçmiş yıllarda Roberto Firmino ve Philippe Coutinho gibi isimler de kullanmıştı.

SEBEBİ PERFORMANS DEĞİL, AĞRI!

Uzmanlara göre birçok futbolcu, topuk kemiğinin arka kısmında oluşan kemiksi çıkıntı ve buna bağlı ağrılar nedeniyle kramponun sert arka bölümünü kesiyor.

Spor hekimliğinde "pump bump" olarak bilinen bu rahatsızlık, ayakkabının sürekli baskı yapması sonucu aşil tendonu ve çevresindeki dokularda tahrişe yol açabiliyor. Kramponun arkasını kesmek, topuktaki baskıyı azaltarak oyuncunun daha rahat hareket etmesini sağlayabiliyor.

BİLİMSEL KANIT SINIRLI

Benzer şekilde son yıllarda futbolcuların çoraplarına delikler açması da sık görülen bir uygulama haline geldi.

Oyuncular bunun baldır kasındaki baskıyı azalttığını düşünse de, uzmanlar bu yöntemin performansı artırdığına dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Bu tür uygulamaların daha çok kişisel konfor ve alışkanlıklarla ilgili olduğu ifade ediliyor.

Dünya Kupası'nda pembe krampon modasının ardından şimdi de kesilmiş kramponlar, turnuvanın en çok konuşulan saha içi detaylarından biri haline geldi.