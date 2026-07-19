Dünya Kupası'nda görülmemiş fiyat: Bir bilet 92 milyon liradan satılıyor

2026 FIFA Dünya Kupası finaline saatler kala bilet fiyatları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. FIFA'nın resmi yeniden satış platformunda bazı final biletleri yaklaşık 2,3 milyon dolar (yaklaşık 92 milyon TL) fiyatla listelendi.

BİLET FİYATLARI MİLYONLARA YÜKSELDİ

Arjantin ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek final için standart biletler günler öncesinden tükenirken, yeniden satış platformunda daha düşük fiyatlı biletler de birkaç yüz bin liradan başlayıp milyonlarca liraya kadar yükseldi.

MESSI VE YAMAL'A İLGİ TALEBİ ZİRVETE TAŞIDI

Uzmanlar, Lionel Messi'nin son Dünya Kupası finaline çıkma ihtimali ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın yarattığı büyük ilginin talebi zirveye taşıdığını belirtiyor. FIFA'nın bu turnuvada ilk kez uyguladığı dinamik fiyatlandırma sistemi de bilet bedellerinin rekor seviyelere ulaşmasında etkili oldu.