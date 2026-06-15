2026 Dünya Kupası’nda milyonlarca taraftarın ABD, Kanada ve Meksika’ya akın etmesi, Ebola dahil bulaşıcı hastalık risklerini yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlara göre Ebola’nın turnuva sırasında yayılma riski “son derece düşük”; ancak ABD sağlık sistemi olası vakalara karşı hazırlıklarını artırdı.

ASIL RİSK: COVID VE DAHA KOLAY YAYILAN HASTALIKLAR

Ebola’nın hava yoluyla değil, enfekte kişilerin vücut sıvılarıyla doğrudan temasla bulaştığı hatırlatılırken, asıl riskin kızamık, grip ve COVID-19 gibi daha kolay yayılan hastalıklarda olduğu belirtiliyor.



Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’daki Ebola salgını nedeniyle bazı yolcular için tarama ve kısıtlama uygulanıyor. CDC, riskli bölgelerden gelenlerin 21 gün boyunca semptom takibi yapmasını istiyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası 782'ye ulaştı, 178 kişi hayatını kaybetti.