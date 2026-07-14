Dünya Kupası'nda devleşmişti: 40 yaşındaki file bekçisinin ismi artık ölümsüzleşti!

Karayipler'de bulunan parlak kırmızı renkli yeni deniz sümüklü böceği türüne, Dünya Kupası'nda İspanya'nın yedi şutunu kurtararak maça damga vuran Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın ismi verildi. Bilim insanları tarihi maçı ölümsüzleştirmek için yeni canlıyı 'Aldisa vozinha' olarak tescilledi.

DÜNYA KUPASININ KAHRAMANI DENİZDE YAŞAYACAK

Oviedo Üniversitesi'nden Jesús Ángel Ortea Rato ile Atlantik Teknik Üniversitesi'nden Rui Freitas Karayipler'de sıradışı bir keşfe imza attı. İki biyolog, koleksiyonlarındaki deniz yumuşakçası örneklerini detaylı şekilde inceledi. Araştırmacılar, mantosundaki kabarcık dağılımı ile beslenme organı yapısı farklı olan yeni bir deniz sümüklü böceği türü tespit etti.

25 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan bilimsel makaleyle bu yeni canlı resmiyet kazandı. Biyologlar, yeni türe 15 Haziran 2026 gecesi oynanan tarihi maçın kahramanının adını koydu. İspanya karşısında kalesini gole kapatan kaleci Vozinha, artık bilim dünyasında da anılacak.

İSPANYA'YA GEÇİT VERMEDİ

Yeşil Burun Adaları, 2026 Dünya Kupası ilk maçında güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın en büyük favorilerinden İspanya, maç boyunca rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. Ancak Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha kalesinde devleşti.

Tecrübeli eldiven, İspanyolların kaleyi bulan 7 net şutunu kurtarmayı başardı. Maçın 0-0 bitmesini sağlayan kaleci, ülkesine tarihi bir beraberlik kazandırdı. Bu başarıdan etkilenen araştırmacılar, keşfettikleri kırmızı renkli canlıya 'Aldisa vozinha' ismini verdi.

KALECİLERİN ADI BU CİNSLE YAŞIYOR

Bilim insanlarının yeni canlıya bu ismi vermesi ise tesadüf değil. Aldisa cinsindeki türlerin Latince adları oluşturulurken dünyaca ünlü kalecilerin adını kullanmak bir gelenek haline gelmiş. Daha önce de Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas ile İspanyol file bekçisi Enrique Castro Quini'nin isimleri bu gruptaki canlılara verilmişti.

Gerçek adı Josimar José Évora Dias olan kaleciye, çocukken büyük anne ve büyük babası baktığı için arkadaşları tarafından 'Vozinha' lakabı takılmıştı. Biyologlar, kalecinin gerçek adı olan "Josimar"ın da babası tarafından eski Brezilyalı futbolcu Josimar'a atıfla seçildiğini ifade ediyor. Spor dünyası ile bilim arasında kurulan bu köprü, Yeşil Burun Adaları'nın tarihi başarısını geleceğe taşıyacak.