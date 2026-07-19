Dünya Kupası'nda dev final: İspanya Arjantin maçının ilk 11'leri belli oldu

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2026 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'li Arjantin, Lamine Yamal'lı İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Milyonlarca futbolseverin büyük bir merakla beklediği Dünya Kupası finalinin ilk 11'leri açıklandı.

İŞTE İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal

Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Baena, Olmo, Yamal, Oyarzabal Arjantin: Emiliano Martinez, Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico, De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Lionel Messi

MBAPPE MESSI'NİN KRALLIĞINI ALDI

Futbolseverler Dünya Kupası finalini büyük bir merakla beklerken, bir yandan da gözler Dünya Kupası gol krallığına çevrildi.

Kylian Mbappe, Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği maçta 2 gol attı ve 10 gole ulaşarak 8 gollü Lionel Messi'yi geride bıraktı.

Ayrıca Kylian Mbappe, 21 golü bulunan Lionel Messi'yi geride bırakarak 22 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

39 yaşındaki Lionel Messi, İspanya maçında Kylian Mbappe'yi geçmek ve aynı zamanda Dünya Kupası'na uzanmak için mücadele verecek.