Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çektiler

Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çektiler

Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı oynanacak çeyrek final mücadelesi öncesi Norveç Milli takımında casusluk alarmı verildi. Siyah perdelerle antrenman sahasının çevresi kapatıldı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çektiler

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak Norveç Milli Takımı, rakibine taktik vermemek için sıra dışı güvenlik önlemleri aldı.
Fort Lauderdale'deki antrenmanın sadece ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıldı. Ardından saha tamamen dışarıya kapatıldı.

Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çektiler - Resim : 1
Norveç Futbol Federasyonu, antrenman sahasının kapı ve görüş alanlarını siyah brandalar ve perdelerle kapatarak dışarıdan hiçbir görüntü alınmamasını sağladı. Böylece taktik çalışmaların izlenmesi tamamen engellendi.

Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çektiler - Resim : 2
Son günlerde Norveç kampında hastalık yaşandığı yönündeki iddialar da gündeme gelmişti. Ancak teknik direktör Stale Solbakken, tüm 26 futbolcunun antrenmana katıldığını, rahatsızlığın yalnızca sağlık ekibindeki bazı görevlilerde görüldüğünü belirterek söylentileri yalanladı.

Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çektiler - Resim : 3
İngiltere de turnuva boyunca benzer güvenlik önlemleri uyguluyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in ekibi, daha önce drone gözetlemesi ve taktik casusluğu ihtimaline karşı antrenman sahasını koruma altına almış, bazı taktik çalışmalarını tamamen kapalı gerçekleştirmişti.
İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi, turnuvanın en merakla beklenen eşleşmelerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dünya Kupası Norveç İngiltere
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro