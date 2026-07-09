Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çektiler

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak Norveç Milli Takımı, rakibine taktik vermemek için sıra dışı güvenlik önlemleri aldı.

Fort Lauderdale'deki antrenmanın sadece ilk 15 dakikası basın mensuplarına açıldı. Ardından saha tamamen dışarıya kapatıldı.



Norveç Futbol Federasyonu, antrenman sahasının kapı ve görüş alanlarını siyah brandalar ve perdelerle kapatarak dışarıdan hiçbir görüntü alınmamasını sağladı. Böylece taktik çalışmaların izlenmesi tamamen engellendi.



Son günlerde Norveç kampında hastalık yaşandığı yönündeki iddialar da gündeme gelmişti. Ancak teknik direktör Stale Solbakken, tüm 26 futbolcunun antrenmana katıldığını, rahatsızlığın yalnızca sağlık ekibindeki bazı görevlilerde görüldüğünü belirterek söylentileri yalanladı.



İngiltere de turnuva boyunca benzer güvenlik önlemleri uyguluyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in ekibi, daha önce drone gözetlemesi ve taktik casusluğu ihtimaline karşı antrenman sahasını koruma altına almış, bazı taktik çalışmalarını tamamen kapalı gerçekleştirmişti.

İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi, turnuvanın en merakla beklenen eşleşmelerinden biri olarak gösteriliyor.