Dünya Kupası'nda bira krizi: "Hayatımda ilk kez gördüm"

ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 Dünya Kupası için dünyanın dört bir yanından futboleverler Kuzey Amerika'ya aktı.

Maçların oynandığı yerlerden ABD'nin Boston şehri ise İskoç akınına uğradı.

İskoçya, geçen cumartesi günü Haiti'yle karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçı büyük coşkuyla izleyen binlerce İskoç taraftar daha sonra kentteki barlara dağıldı.

Ancak İskoçlar öyle bira tüketti ki kentte krize neden oldu.

Nefes'teki habere göre şehir merkezindeki Sam Adams Tap Room'un genel müdürü Billy DeCain, "30 yılı aşkın süredir bu sektördeyim, kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim" dedi.

BİRA ALARMI VERİLDİ

Geçen hafta sonu talebe yetişmek için doğrudan Sam Adams bira fabrikasından özel bir kamyonla acil teslimat istemek zorunda kaldıklarını belirten DeCain, "O anlarda müşterilere yalnızca kutu bira satmak zorunda kalmaktan çekindik. Hafta sonu boyunca adeta adrenalinle beslendiler, bunu çok net görebiliyordunuz. Hiç mi uyumuyorlar? Hiç mi yorulmuyorlar? Ertesi gün sabah saat 11.00'de kaldıkları yerden aynen devam ediyorlardı" ifadelerini kullandı.



İskoçların pazar günü gayda ekibiyle Boston'da yaptıkları yürüyüş de dikkat çekti.