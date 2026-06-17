2026 Dünya Kupası'nda Irak-Norveç karşılaşması futbol kadar yaşanan sıra dışı olayla da gündeme geldi.

Boston yakınlarındaki Gillette Stadyumu'nda devre arasında saha sulama sistemindeki arıza nedeniyle kale önündeki bölümden saniyeler boyunca su fışkırdı.

Görevliler sahaya koşarken, oyuncular ikinci yarının başlamasını beklemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken, bazı taraftarlar olayı "Dünya Kupası tarihinin en tuhaf saha arızalarından biri" olarak yorumladı.

SULAMA SİSTEMİ KAPATILDI

Arızalanan sprinkler nedeniyle sulama sistemi tamamen kapatıldı, görevliler kovalar ve ekipmanlarla sahadaki suyu dağıtarak zemini yeniden oynanabilir hale getirdi.

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN: (17 Haziran Çarşamba)