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Halk TV Spor Dünya Kupası'nda bir bu eksikti: Sahayı su bastı

Dünya Kupası'nda bir bu eksikti: Sahayı su bastı

Dünya Kupası'nda ilginç anlar: Maç durdu, saha suya teslim oldu!

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Dünya Kupası'nda bir bu eksikti: Sahayı su bastı

2026 Dünya Kupası'nda Irak-Norveç karşılaşması futbol kadar yaşanan sıra dışı olayla da gündeme geldi.

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Boston yakınlarındaki Gillette Stadyumu'nda devre arasında saha sulama sistemindeki arıza nedeniyle kale önündeki bölümden saniyeler boyunca su fışkırdı.

Dünya Kupası'nda bir bu eksikti: Sahayı su bastı - Resim : 2

Görevliler sahaya koşarken, oyuncular ikinci yarının başlamasını beklemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken, bazı taraftarlar olayı "Dünya Kupası tarihinin en tuhaf saha arızalarından biri" olarak yorumladı.

Dünya Kupası'nda bir bu eksikti: Sahayı su bastı - Resim : 3

SULAMA SİSTEMİ KAPATILDI

Arızalanan sprinkler nedeniyle sulama sistemi tamamen kapatıldı, görevliler kovalar ve ekipmanlarla sahadaki suyu dağıtarak zemini yeniden oynanabilir hale getirdi.

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN: (17 Haziran Çarşamba)

  • 20:00 Portekiz-Kongo Cumhuriyeti (TRT1)
  • 23:00 İngiltere-Hırvatistan (TRT1)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Norveç Dünya Kupası Irak
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