Dünya Kupası'na damga vuran Vozinha'nın yeni adresi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği başarılı performans ve sosyal medyada yakaladığı büyük ilgiyle adından sıkça söz ettiren Yeşil Burun Adaları'nın tecrübeli kalecisi Vozinha'nın yeni adresi netleşti.

DÜNYA KUPASI’NDA GÜNDEM OLDU

Dünya Kupası öncesinde Portekiz 2. Lig temsilcisi Chaves ile yollarını ayıran 40 yaşındaki eldiven, ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Yeşil Burun Adaları'nın turnuvadaki en önemli isimleri arasında yer aldı.

Deneyimli kaleci, şampiyonluğa ulaşan İspanya karşısında kalesini gole kapatarak ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk beraberliğinde başrol oynadı. Vozinha ayrıca son 32 turunda finalist Arjantin'e karşı uzatmalara kadar direnen performansıyla futbolseverlerin ve otoritelerin takdirini kazandı.

YENİ ADRESİ AÇIKLANDI

40 yaşındaki tecrübeli eldiven, Şili ekiplerinden Colo Colo ile anlaşma sağladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden transferi açıklayan Colo Colo, "Hoş geldin Vozinha, seni Monumental Stadyumu'nda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ESPN'in haberine göre; Vozinha, Colo Colo ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

TAKİPÇİ SAYISI 50 BİNDEN 30 MİLYONA ÇIKTI

Vozinha'nın İspanya maçı öncesinde Instagram hesabındaki yaklaşık 50 bin olan takipçi sayısı, turnuva sonrasında yaklaşık 30 milyona kadar yükseldi.