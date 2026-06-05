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Halk TV Spor Dünya Kupası öncesi liste ortaya çıktı: Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hiç düşünmeden yazdılar

Dünya Kupası öncesi liste ortaya çıktı: Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hiç düşünmeden yazdılar

2026 Dünya Kupası öncesi turnuvada yer alacak en iyi 21 yaş altı oyuncular belli oldu. A Milli Takım'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız listede yer aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası öncesi liste ortaya çıktı: Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hiç düşünmeden yazdılar

ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvada forma giyecek en iyi genç yetenekler belirlendi.

ESPN'nin derlediği 21 kişilik listede A Milli Takım'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.
Listede her pozisyondan futbolcuya yer verilirken, oyuncuların seçiminde 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla 21 yaşını aşmamış olmaları kriter olarak esas alındı.

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ARDA GÜLER 2. SEÇİLDİ

A Milli Takım'dan Arda Güler, 21 yaş altı en iyi ikinci futbolcu olarak seçildi.
Arda Güler için yapılan değerlendirmede, "Teknik olarak muhteşem bir oyuncu, olağanüstü bir top kontrolüne ve hassas bir dokunuşa sahip. Oyunun gidişatını mükemmel bir şekilde analiz etmesi ve hızlı zekası sayesinde, bir sonraki hamleyi hazırlayabiliyor. Maçı anında değiştirebiliyor." ifadeleri yer aldı.

KENAN YILDIZ DEĞERLENDİRMESİ

A Milli Takım'dan Kenan Yıldız ise 7. sırada yer alırken, yapılan değerlendirmede, “Genellikle sol kanatta veya forvetin arkasında dar bir alanda 10 numara olarak başlayan oyuncu, sıklıkla savunma hatları arasında hareket ediyor, her iki ayağıyla da topu iyi kontrol ediyor ve ardından kararlı bir şekilde ileriye taşıyor.” denildi.

İŞTE 21 KİŞİLİK LİSTE

21 kişilik listenin tamamı şu şekilde:

  1. Lamine Yamal - İspanya
  2. Arda Güler - Türkiye
  3. Joao Neves - Portekiz
  4. Pau Cubarsi - İspanya
  5. Nico Paz - Arjantin
  6. Desire Doue - Fransa
  7. Kenan Yıldız - Türkiye
  8. Warren Zaire-Emery - Fransa
  9. Lennart Karl - Almanya
  10. Yan Diomande - Fildişi Sahili
  11. Nico O'Reilly - İngiltere
  12. Kobbie Mainoo - İngiltere
  13. Endrick - Brezilya
  14. Rayan - Brezilya
  15. Lucas Bergvall - İsveç
  16. Luka Vuskovic - Hırvatistan
  17. Ibrahim Maza - Cezayir
  18. Bazoumana Toure - Fildişi Sahili
  19. Ibrahim Mbaye - Senegal
  20. Ayyoub Bouaddi - Fas
  21. Antonio Nusa - Norveç
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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