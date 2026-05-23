Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız şoku: Kötü haberi verdiler

İtalya Serie A'da Juventus sezonu Torino deplasmanıyla kapatacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren İtalyan kulübü, Kenan Yıldız'dan gelen haberle sarsıldı.

FORMA GİYEMEYECEK

Perşembe günü yapılan antrenmanda baldırından sakatlanan milli futbolcunun son durumu belli oldu. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; ligdeki son maçta forma giyemeyecek.

JUVENTUS İÇİN KRİTİK MAÇ

68 puanla 6. sırada yer alan Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için mutlaka kazanması ve rakiplerinden (Milan, Roma ve Como) en az ikisinin puan kaybı yaşaması gerekiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA İLK MAÇA YETİŞEMEYEBİLİR

Haberde ayrıca Kenan Yıldız için milli takım tehlikesinin de sürdüğü kaydedildi. Yıldız'ın 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynanacak olan Dünya Kupası grup maçına yetişip yetişmeyeceğin henüz belli olmadığı vurgulandı.