Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız şoku: Kötü haberi verdiler

Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız şoku: Kötü haberi verdiler

Torino maçına hazırlanan Juventus'ta Kenan Yıldız sakatlandı. Ligin son maçını kaçıracak Yıldız'ın Dünya Kupası'ndaki ilk maça yetişip yetişmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız şoku: Kötü haberi verdiler

İtalya Serie A'da Juventus sezonu Torino deplasmanıyla kapatacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren İtalyan kulübü, Kenan Yıldız'dan gelen haberle sarsıldı.

FORMA GİYEMEYECEK

Perşembe günü yapılan antrenmanda baldırından sakatlanan milli futbolcunun son durumu belli oldu. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; ligdeki son maçta forma giyemeyecek.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Dünya Kupası öncesi Kenan Yıldız şoku: Kötü haberi verdiler - Resim : 2

JUVENTUS İÇİN KRİTİK MAÇ

68 puanla 6. sırada yer alan Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için mutlaka kazanması ve rakiplerinden (Milan, Roma ve Como) en az ikisinin puan kaybı yaşaması gerekiyor.

Arda Güler sürprizi İspanyolları şaşkına çevirdiArda Güler sürprizi İspanyolları şaşkına çevirdi

DÜNYA KUPASI'NDA İLK MAÇA YETİŞEMEYEBİLİR

Haberde ayrıca Kenan Yıldız için milli takım tehlikesinin de sürdüğü kaydedildi. Yıldız'ın 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynanacak olan Dünya Kupası grup maçına yetişip yetişmeyeceğin henüz belli olmadığı vurgulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kenan Yıldız Milli Takım Dünya Kupası
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro