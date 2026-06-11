Dünya Kupası başlamadan skandal ortaya çıktı

Dünya Kupası başlamadan skandallarla gündem oldu.

Güney Kore Milli Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çekya ile karşılaşmadan önce basına açık bir antrenman gerçekleştirdi. Ancak antrenmandan akıllarda kalan sahne, futboldan çok daha farklı bir konuya dair oldu.

MİKROFON AÇIK KALDI, SKANDAL PATLADI

Yayını takip eden iki muhabirin mikrofonlarının açık kaldığını fark etmemesi, Son hakkındaki özel konuşmalarının canlı yayına düşmesine neden oldu.



"BU APTALLAR ORDU HAKKINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYOR"

Yayına yansıyan sözler Güney Kore'de büyük infial yarattı. Muhabirlerden biri, Son'un antrenman sırasındaki koşuşunu izlerken "Neden askeri bir birliğe liderlik ediyormuş gibi koşuyor? Kendini orduda falan mı sanıyor?" dedi. Diğer muhabir ise bu sözlere "Askerlik hizmetini tamamlamadı bile. Bu aptallar ordu hakkında hiçbir şey bilmiyor" yanıtını verdi.

HASSAS KONU: ASKERLİK

Güney Kore'de askerlik yükümlülüğü son derece hassas bir toplumsal mesele. Son'un bu yükümlülüğü henüz tamamlamamış olması, söz konusu yorumları sıradan bir eleştirinin çok ötesine taşıdı ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı.

TÜRKİYE BAĞLANTISI NEDİR?

Güney Kore kadrosunda Türkiye'den tanıdık isimler de yer alıyor. Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh ile bir dönem Fenerbahçe'de top oynayan Kim Min-Jae, milli takımla Dünya Kupası'na katılıyor.