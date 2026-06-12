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Halk TV Spor Dünya Kupası açılış maçında Meksika kazandı: 3 kırmızı kart çıktı

Dünya Kupası açılış maçında Meksika kazandı: 3 kırmızı kart çıktı

2026 Dünya Kupası açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Meksiko City'de oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası açılış maçında Meksika kazandı: 3 kırmızı kart çıktı

2026 Dünya Kupası açılış maçı oynandı. Mexico City Stadı'nda oynanan Meksika - Güney Afrika mücadelesi öncesinde açılış seremonisi düzenlendi.

AÇILIŞ SEREMONİSİ

Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı.

Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.

FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında gerçekleştirildi. Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafına dizildiği seremonide iki ülkenin bayrakları açıldı ve marşları okundu.

Dünya Kupası açılış maçında Meksika kazandı: 3 kırmızı kart çıktı - Resim : 1

MEKSİKA EVİNDE GALİP GELDİ

80 bin 824 kapasiteli statta tribünler tıklım tıklım dururken Meksika sahasında hata yapmadı. Güney Afrika'yı konuk eden Meksika sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti.

3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Güney Afrika'da Sphephelo Sithole ve Themba Zwane, Meksika'da ise Cesar Montes kırmızı kart gördü

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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