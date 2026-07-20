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Halk TV Spor Dünya Fenerbahçeliler Günü Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı

Dünya Fenerbahçeliler Günü Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Fenerbahçeliler Günü Bodrum'da Coşkuyla Kutlandı

Her yıl 19 Temmuz'da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü, bu yıl Bodrum Marina Yat Club'ta düzenlenen görkemli organizasyonla kutlandı. Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce sarı-lacivertli taraftarı aynı çatı altında buluşturdu.

Geceye Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

GECE BOYUNCA COŞKULU KUTLAMA

Konuşmaların ardından kutlamalar Fenerbahçe marşları, tezahüratlar ve DJ performansıyla devam etti. Sarı-lacivert renklere bürünen Bodrum Marina Yat Club'ta taraftarlar gece boyunca büyük bir coşku yaşadı.

Organizasyonda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, Fenerbahçeliler Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü Bodrum'un eşsiz atmosferinde kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Gece, marşlar ve müzik eşliğinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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