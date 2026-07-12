Dünya bu pozisyonu konuşuyor: Top kabloya çarptı mı?

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin Norveç'i 2-1 yendiği maçta, Jude Bellingham'ın beraberlik golü büyük tartışma yarattı.

TOP KABLOYA ÇARPTI MI?

Norveç cephesi, gol öncesinde kaleci Orjan Nyland'ın uzun degajının stadyumun üzerindeki "örümcek kamera" sisteminin kablosuna çarptığını savundu. FIFA kurallarına göre topun hakem, kale direkleri dışındaki ekipman veya havai kamera sistemine temas etmesi halinde oyun durdurulmalı ve hakem atışıyla yeniden başlamalı. Böyle bir durumda gelişen atak ve atılan gol de geçersiz sayılıyor.

TEMAS TESPİT EDİLMEDİ

Ancak FIFA, maçın ardından yaptığı teknik incelemede topun kameraya ya da kabloya temas etmediğini açıkladı. Akıllı top teknolojisindeki sensör verileri ("ball heartbeat") incelendi ve herhangi bir temas tespit edilmediği bildirildi. Bu nedenle VAR'ın müdahale etmesine gerek görülmedi ve Bellingham'ın golü geçerli sayıldı.

Norveçli futbolcular ve teknik direktör Stale Solbakken karara uzun süre itiraz ederken, eski hakem Mark Clattenburg da eğer gerçekten kablo teması olsaydı VAR'ın golü iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Karşılaşmayı uzatmalarda attığı ikinci golle 2-1 kazanan İngiltere, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.