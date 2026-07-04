Dünya Arjantin Yeşil Burun maçındaki skandalları konuşuyor: Messi elenmesin diye mi?

2026 Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda karşılaştığı Arjantin'e uzatma dakikalarında yenildi.

Dünya Kupası'nın favorisi karşısında yenik duruma düşmesine rağmen beraberliği sağlayan, uzatma dakikalarında yediği gole de karşılık veren Yeşil Burun Adaları, 111. dakikada yediği golle elendi.

MESSİ ELENMESİN DİYE Mİ?

Ancak maçta hakem Drew Fischer'in kararları çok tartışıldı ve skandal olarak yorumlandı.

Arjantin lehine sık sık faul çalan Kanadalı hakem, Arjantin'in frikik kazandığı bir pozisyonda Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha barajı kurdururken atışı kullandırdı.

Arjantinli futbolculara, özellikle de Messi'ye toleranslı davranan hakem, bir pozisyonda sakatlık geçirdiği iddiasıyla oyunun durmasına yol açan Arjantinli oyuncuyu kenara bile çıkarmadı.

Uzatma anlarının son dakikasında Yeşil Burun Adaları futbolcusu çaprazdan ceza sahasına girmek üzereyken yediği darbe ile yerde kaldı. Hakem gözünün önünde olan bu pozisyonda devam diyerek tepkileri de üzerine çekti.

Arjantin'in öne geçmesinden sonra uzatmalara oyunun durduğu dakikaları da ekletmeyerek maçı bitirdi.



Messi'nin de yer aldığı MLS'de de görev yapan hakem Fischer, skandal kararların mimarı oldu. Drew Fischer'in yönettiği maçlarda Lionel Messi'nin bugüne kadar hiç mağlubiyet yaşamadığı da ileri sürüldü.