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Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu

Kayserispor'a veda eden Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu. Dorukhan, TFF 1. Lig takımına imzayı attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu

Kayserispor'a veda eden Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu.

1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, son olarak Kayserispor'da forma giyen Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

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FATİH KARAGÜMRÜK'TEN RESMİ AÇIKLAMA

Kırmızı-siyahlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerine Eskişehirspor’da başlayan Dorukhan, ardından üç sezon Beşiktaş’ta, iki sezon da Trabzonspor’da forma giydi.

Dorukhan Toköz'ün yeni adresi belli oldu - Resim : 2

''BAŞARILAR DİLİYORUZ''

2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan oyuncumuz ardından sırasıyla Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor’da mücadele etti. 14 kez giydiği A Millî formamız ile 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Dorukhan Toköz’e ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayserispor Fatih Karagümrük Transfer
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