Dönüşü muhteşem oldu: Bir anne olarak her şeyimi vermeye hazırım

Son olarak Galatasaray forması giyen Naz Aydemir Akyol, 8 yıl önce ayrıldığı VakıfBank'a geri döndü.

Naz Aydemir Akyol, VakıfBank'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, THY, Eczacıbaşı ve Galatasaray'da oynadı.

VakıfBank, tecrübeli oyuncuyu tekrar transfer ettiğini resmen açıkladı.



Açıklama şöyle:

"Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda daha önce 6 sezon sarı siyahlı formayı giyen Naz Aydemir Akyol’u transfer etti. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 2012-2018 yılları arasında da VakıfBank’ta oynamıştı.

14 Ağustos 1990’da dünyaya gelen Naz Aydemir Akyol; CEV Şampiyonlar Ligi’nde 2011-12, 2012-13, 2016-17 sezonlarında en iyi pasör seçildi. Sultanlar Ligi’nde de 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2014-15 ve 2016 sezonlarında iyi pasör oldu.

Naz Aydemir Akyol, biri VakıfBank ile 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, tamamı VakıfBank ile olmak üzere 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi, 4’ü VakıfBank ile 9 kez Sultanlar Ligi şampiyonu oldu."

"BANA NAZ ANNE DİYORLARDI"

Naz Aydemir Akyol, imzayı attıktan sonra şunları söyledi:



“Yeniden VakıfBank forması giyecek olmaktan dolayı mutlu ve güvenli hissediyorum. VakıfBank Spor Sarayı, insana kendini güvende hissettiren bir salon. Ben VakıfBank'ta ilk oynamaya başladığım zaman Selimiye'de antrenman yapıyorduk. Bu salon henüz inşa ediliyordu. Burası toz içindeydi ve duvarlar da beyazdı, onu hatırlıyorum. Ama sonrasında İstanbul'da voleybolun merkezi haline gelen yerlerden biri oldu.

VakıfBank taraftarıyla kurduğumuz bağ çok apayrı bir şey. Bana “Naz Anne” diyorlardı. 27-28 yaşında genç bir kadın olarak buranın kapısından çıktım. Şimdi 36 yaşında deneyimli bir anne olarak her şeyimi vermeye hazırım.

İnsan bir şeyleri başarma hissini tattıktan sonra daha azıyla yetinmek istemiyor. Sonrası hayalkırıklığı oluyor. Finale çıkmak yetmiyor. En iyi olmanın, en iyi yerlerde olmanın hazzı apayrı bir şey. Bunu yapabildiğim süre boyunca maç ve kupa kazanmaya her zaman aç olacağım. VakıfBank her zaman her kupanın en büyük şampiyonluk adayı. Bu yıllardır böyle. Seneye Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da boy göstereceğiz. Beş kupa kazanma şansımız var. Umuyorum ki çok keyifli bir sezon olur.”