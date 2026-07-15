Döndü dolaştı 16 yıl sonra Galatasaray'a geri geldi: İmzayı attı
Galatasaray'dan 16 yıl önce ayrılan Alparslan Erdem, döndü dolaştı geri geldi. İmzayı attı.
Galatasaray'dan 16 yıl önce ayrılan Alparslan Erdem, döndü dolaştı geri geldi. Alparslan Erdem imzayı attı.
2008 yılında Galatasaray'a Almanya'nın Werder Bremen takımından transfer edilen Alparslan Erdem, 2 sezonda 19 maçta forma giydi.
Ardından yolların ayrıldığı Alparslan Erdem, gittiği Gençlerbirliği'nde de 2 sezon kaldı.
Alparslan Erdem'in daha sonraki durağı Başakşehir oldu. Burada 7 sezon kalıp, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa geçiş yaptı. Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yaptı. Shkupi ve Robotnicki takımlarında çalıştı.
GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI: İMZAYI ATTI
Alparslan Erdem, Galatasaray'a geri döndü. Sarı kırmızılı kulüp, anlaşmayı şu şekilde açıkladı:
"Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik sorumluluk görevine Alparslan Erdem getirilmiştir.
Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."