Döndü dolaştı 16 yıl sonra Galatasaray'a geri geldi: İmzayı attı

Galatasaray'dan 16 yıl önce ayrılan Alparslan Erdem, döndü dolaştı geri geldi. Alparslan Erdem imzayı attı.

2008 yılında Galatasaray'a Almanya'nın Werder Bremen takımından transfer edilen Alparslan Erdem, 2 sezonda 19 maçta forma giydi.

Ardından yolların ayrıldığı Alparslan Erdem, gittiği Gençlerbirliği'nde de 2 sezon kaldı.

Alparslan Erdem'in daha sonraki durağı Başakşehir oldu. Burada 7 sezon kalıp, Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa geçiş yaptı. Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yaptı. Shkupi ve Robotnicki takımlarında çalıştı.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI: İMZAYI ATTI

Alparslan Erdem, Galatasaray'a geri döndü. Sarı kırmızılı kulüp, anlaşmayı şu şekilde açıkladı:

"Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın teknik sorumluluk görevine Alparslan Erdem getirilmiştir.

Kendisine ve teknik ekibimize yeni görevlerinde başarılar dileriz."