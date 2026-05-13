Domenico Tedesco için Almanlar harekete geçti

Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco için Eintracht Frankfurt devreye girdi. Alman kulübü, Albert Riera'yla yolların ayrılması halinde Tedesco'yu listeye ekledi.

Galatasaray derbisinde alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Fenerbahçe’den gönderilen Domenico Tedesco, Almanya’ya döndü.

EINTRACHT FRANKFURT TEDESCO'YLA İLGİLENİYOR

Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Domenico Tedesco’yla ilgileniyor.

Art arda alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Albert Riera’yla sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Alman kulübü, Domeinco Tedesco’yu da adaylar arasına ekledi.

ALMANYA'DAKİ DENEYİMİ ŞANSINI ARTIRDI

Daha önce Almanya’da Schalke 04 ve Leipzig’i çalıştıran Domenico Tedesco’nun Almanya Kupası’nı da kazanmış olmasının anlaşma ihtimalini güçlendirdiği kaydedildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Bu sezon Fenerbahçe’nin başında 45 maça çıkan Domenico Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

