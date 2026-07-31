Domenico Tedesco Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun çalıştırdığı İtalya Serie A ekibi Bologna’da Kolombiyalı savunma oyuncusu Jhon Lucumi’nin takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde yer alan oyuncu, 30 Haziran 2027’de bitecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldığı aktarıldı.

Juventus, Como ve Rennes’in 28 yaşındaki stoper ile ilgilendiği ifade edildi.

TEDESCO RAPOR VERDİ

İtalyan basınındaki haberlere göre; Lucumi’nin olası ayrılığına hazırlıksız yakalanmak istemeyen Bologna teknik direktörü Domenico Tedesco, üst düzey bir stopere ihtiyacı olduğunu yönetime bildirdi.

Corriere dello Sport’un haberine göre; Bologna’nın radarında Fenerbahçe’nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos’un da bulunduğu yazıldı.

Yapılan değerlendirmelerde, 33 yaşındaki futbolcunun sahip olduğu deneyimle Bologna savunmasına önemli katkı sunabileceği belirtilirken, transferin önündeki en büyük pürüzün yıllık 3 milyon euroluk maaşının olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE GÖNDERECEK

Fenerbahçe’nin yeni sezon planlarında yer almayan Diego Carlos, geçen sezon kiralık olarak geçirdiği Como’da 31 maça çıktı ve 1 gol atarken 1 de asist yaptı.