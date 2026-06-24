Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den takviyeler gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt'ın teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenör olarak göreve getirildiğini açıkladı.

''AİLEMİZE YENİDEN HOŞ GELDİN''

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''Ailemize yeniden hoş geldin Dirk Kuyt. Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

''BAZI BAĞLAR HİÇ KOPMAZ''

Bir açıklama daha paylaşan Fenerbahçe, ''Bazı bağlar yeniden kurulmaz çünkü hiç kopmaz. Yuvana hoş geldin Dirk Kuyt'' notunu düştü.

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Fenerbahçe formasıyla 2012-2015 yılları arasında 3 sezon mücadele eden Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulüpte toplam 130 resmi maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizdi. Hollandalı eski futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına 37 gol ve 28 asistlik doğrudan bir skor katkısı sağladı.

Kuyt'ın Fenerbahçe ile kazandığı kupalar şu şekilde: